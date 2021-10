Troubles psychiques et détention – Malade psychique, il se bat pour sortir de prison Atteint de schizophrénie, Christian a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle qui le maintient enfermé alors qu’il a purgé sa peine. Il va faire recours au Tribunal fédéral. Raphaël Cand

Un gardien du service pénitentiaire de l'Etat de Vaud patrouille dans le couloir. (image d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

L’avenir de Christian (prénom d’emprunt) se jouera au Tribunal fédéral. Condamné à une peine privative de liberté de douze mois pour lésions corporelles simples et violation de domicile par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ce trentenaire est depuis près d’un an et demi en prison. Pourquoi cette prolongation de détention?

La raison est à chercher dans l’article 59 du Code pénal, qui prévoit que lorsque le responsable d’un crime ou d’un délit souffre d’un grave trouble mental – la schizophrénie dans le cas de Christian –, le juge peut ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, appelée aussi «petit internement». Elle ne peut en principe excéder cinq ans et s’effectue dans un établissement psychiatrique ou «dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions».