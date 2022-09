Prévention cardiovasculaire à Genève – Maladies du cœur: les femmes moins bien soignées Symptômes et facteurs de risques méconnus, traitements inadaptés: les femmes sont moins touchées que les hommes par ces pathologies, mais en meurent davantage. Aurélie Toninato

Les maladies cardiovasculaires représentent 28% des décès chez les femmes en Suisse, soit 33 décès par jour; c’est également la troisième cause d’hospitalisation. GETTY IMAGES

Une douleur dans le thorax qui irradie jusque dans le bras gauche: ce symptôme est automatiquement attribué à une crise cardiaque, elle-même associée aux hommes. À tort. Les maladies cardiovasculaires – infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral – représentent la première cause de décès des femmes en Suisse. Or, ces maladies sont moins bien dépistées et moins bien soignées chez la gent féminine.