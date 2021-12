Organisation policière en mutation – Malaise sur l’idée d’une police plus unie La pandémie a rapproché les polices communales et cantonale, peut-être à long terme. Mais dans l’Ouest lausannois, le concept braque élus et policiers. Chloé Din

Depuis mars 2019, des policiers de l’Ouest lausannois patrouillent en duo avec des gendarmes. Avec la pandémie, le concept s’est étendu au reste du canton et pourrait être pérennisé. Christian Brun

Y aura-t-il une «police d’après», une fois la pandémie derrière nous? Depuis la crise du Covid, les Vaudois goûtent à une nouvelle organisation policière, inédite jusque-là. Sauf à Lausanne, leurs policiers communaux patrouillent et interviennent en duo avec des gendarmes. Depuis plus d’un an, ils arborent même un badge commun, frappé des initiales «CoRe», pour «collaboration renforcée».