Hockey sur glace – Malgin offre un premier point au LHC Lausanne a remporté l’acte I des quarts de finale face aux Zurich Lions. Le top scorer Denis Malgin a marqué le but gagnant après six minutes et 32 secondes en prolongation. C’est 1-0 dans la série. Cyrill Pasche Lausanne

Mark Barberio, Denis Malgin et Charles Hudon jubilent après le 3-2. Keystone

Les ZSC Lions ont dominé le LHC sur sa glace lors du premier acte des quarts de finale, sans pour autant parvenir à prendre le large durant le temps réglementaire (2-2). La faute à Tobias Stephan, impeccable devant les filets lausannois (34 arrêts lors des 60 premières minutes de jeu, 39 au total). Le gardien du LHC a permis à son équipe de rester dans le coup tandis que les Zurichois passaient beaucoup de temps dans le camp vaudois.

Kenins s’enflamme

Le premier but du ZSC - autogoal de Josh Jooris - attribué à Justin Sigrist (9e, 0-1) n’a pas déstabilisé le LHC. Les Vaudois ont répliqué sur leur premier power-play du match avec un tir pourtant pas imparable de Charles Hudon (19e, 1-1), puis pris l’avantage grâce à un très joli numéro technique de Ronalds Kenins, subtilement démarqué par Brian Gibbons (32e, 2-1). Le ZSC est revenu à la hauteur du LHC cinq minutes et cinq secondes plus tard: Raphael Prassl, en deux temps et au rebond, a égalisé à 2-2 (37e) et a inscrit au passage le dernier but du temps réglementaire.

Le génie de Malgin

Dos à dos après 60 minutes, les deux formations se sont départagées durant la prolongation. Surveillé de très près durant toute la rencontre, Denis Malgin a offert la victoire au LHC d’un superbe tir dans la lucarne du but défendu par Ludovic Waeber après avoir déjoué la défense zurichoise. On jouait depuis six minutes et 32 secondes dans le temps additionnel lorsque le top scorer des Lions vaudois a délivré le premier point de la série à son équipe. L’acte II a lieu jeudi au Hallenstadion de Zurich.

Lausanne - Zurich Lions 3-2 (1-1 1-1 0-0) Afficher plus Vaudoise aréna. Huis clos. Arbitres. Stricker, Stolc, Kehrli et Duarte. Buts: 9e Sigrist 0-1, 19e Hudon (Frick, Malgin/ 5 c 4) 1-1, 32e Kenins (Gibbons) 2-1, 37e Prassl (Roe) 2-2, 67e Malgin 3-2. Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; A. Marti, Grossmann; Krueger; Bertschy, Emmerton, Kenins; Gibbons, Malgin, Hudon; Krakauskas, Jooris, Almond; Jäger, Froidevaux, Douay; Antonietti. Entraîneur: McTavish. Zurich Lions: Waeber; Noreau, C. Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier; Prassl, Roe, Andrighetto; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick. Entraîneur: Grönborg. Notes: Lausanne sans Bozon, Hudacek, Maillard, Roth (blessés), Schneeberger ni Arnold (surnuméraires). Zurich sans Blindenbacher, C. Baltisberger, Morant, Pettersson (blessés), Capaul, Diem (surnuméraires). Tir sur la transversale: Prassl (14e). Temps mort demandé par Zurich (59’36). Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Almond) contre Lausanne, 2 x 2’ contre Zurich.

