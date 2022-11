Une gouvernance en question – Malgré 12 ans de réformes, «la FIFA est foutue» Depuis l’attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2010, la FIFA a promis du changement dans sa manière de faire. Mais pour Mark Pieth, le premier à s’être penché sur la question, rien n’a changé ou si peu. Valentin Schnorhk

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’exprimant lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le 1er avril 2022. AFP/GABRIEL BOUYS

Suspense à Zurich. Ce jeudi 2 décembre 2010, il a neigé, mais l’après-midi au coin du feu a été reporté. L’heure du goûter n’a pas encore sonné que, dans la Messe, la halle des expositions de la cité alémanique, Sepp Blatter se rapproche de son pupitre, une enveloppe immaculée à la main. Il l’ouvre. Et il change le cours de l’histoire de la FIFA. «The winner to organise the 2022 FIFA World Cup is… Qatar», proclame le président d’alors.