Guerre en Ukraine – Malgré eux, les Tchétchènes aux côtés des Russes en Ukraine La chape de plomb imposée dans cette république russe du Caucase par le régime de Ramzan Kadyrov, allié du Kremlin de Vladimir Poutine, n’empêche pas les langues de se délier. Benjamin Quénelle - envoyé spécial, Grozny

De futures gardes du corps en cours à l’Université russe des forces spéciales, avec des portraits de Vladimir Poutine et de Ramzan Kadyrov sur le mur, à Goudermes, en Tchétchénie, le 27 février 2023. AFP/STRINGER

«L’histoire se répète… Nous, Tchétchènes, ne voulons pas y participer!» Voix douce mais propos fermes, Amina travaille depuis plus d’un an avec des femmes et des enfants d’«hommes partis au front». En Ukraine. Pour participer, aux côtés de l’armée russe, à «l’opération spéciale», selon la litote du Kremlin. «Mais ce sont les images de bombes russes nous tombant dessus, il y a moins de trente ans, qui défilent devant nos yeux», se souvient Amina. «Hier, les Russes bombardaient les Tchétchènes. Aujourd’hui, ils bombardent les Ukrainiens. Nous ne pouvons pas soutenir cette guerre.»