Déclarations de revenus – Malgré la crise, le fisc ne vous fera que peu de cadeaux Les cantons se sont adaptés à une année 2020 particulière. Les contribuables ne sont pas tous logés à la même enseigne et certains sont plus avantagés. Julien Culet

Les mois de télétravail vont impacter les déclarations d’impôt des contribuables romands. Keystone

Crise du coronavirus ou non, la déclaration fiscale reste une corvée incontournable du début d’année. Alors que l’ensemble des contribuables suisses la reçoit en ce moment, l’heure est à l’inspection des nouveautés induites par cet exercice 2020 bien particulier. Télétravail, réduction de l’horaire de travail (RHT) ou encore chômage temporaire ont rythmé la vie des travailleurs depuis mars dernier. Selon les cantons, ces mois tumultueux peuvent donner lieu à des changements dans les déductions possibles. Des différences majeures existent.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la majorité des cantons romands se montrent particulièrement pointilleux quant au calcul de ces déductions. S’il est en général possible de déclarer qu’une pièce de son domicile a été consacrée au télétravail, le justifier peut devenir bien compliqué. Genève, par exemple, se fonde sur un arrêt récent du Tribunal fédéral. «La pièce, lorsqu’elle est demandée en déduction comme coût, doit être réservée à l’usage exclusif du télétravailleur, précise Philippe Dunant, porte-parole du Département des finances. C’est-à-dire qu’elle ne doit être utilisée qu’à but de télétravail et aussi remplir des fonctions d’archivage professionnel, de stockage de matériel pro, etc. Le simple fait d’utiliser une pièce qui sert de «bureau» à la famille n’est pas suffisante.» Berne demande pour sa part qu’au moins seize heures de travail par semaine aient été effectuées dans cette pièce.