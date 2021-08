Chavannes-près-Renens – Malgré la météo pourrie, le panneau alerte sur la canicule En dépit de la pluie et la fraîcheur, le tableau clignotant de la ville n’a jamais cessé de prévenir les passants sur les dangers des grosses chaleurs. Claude Beda

«Pensez à vous hydrater, rester au frais et à limiter vos efforts!» indique le panneau, malgré la pluie et la fraîcheur de ces derniers jours. FLORIAN CELLA

Vous en avez marre de la pluie et des intempéries? Allez à Chavannes-près-Renens! Il y fait toujours beau et chaud. C’est ce que peut laisser croire le panneau lumineux sur lequel la Commune diffuse ses informations officielles. En dépit de la météo maussade, le tableau clignotant n’a pas cessé ces derniers jours d’alerter les passant sur les dangers de la canicule. «Pensez à vous hydrater, rester au frais et à limiter vos efforts!» recommande-t-il. «Le panneau arrive en fin de vie, déplore Loubna Laabar, syndique. Nous nous apprêtons à le changer sous peu.»