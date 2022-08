Édition magistrale – Malgré la pluie, le Venoge Festival a battu des records Les records se sont abattus sur l’événement tout comme la pluie, qui n’a pas gâché les festivités. Bénévoles et organisateurs ont su faire face aux défis qui les attendaient sur le nouveau site, à Penthaz.

Le concert d’Iggy Pop a été l’un des moments forts de cette édition. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La pluie n’a pas gâché la fête: la 26e édition du Venoge Festival, qui se tenait sur son nouveau site de Penthaz (VD), a été celle de tous les records. Les concerts ont attiré 43’000 personnes de mercredi à dimanche.

«Le temps de cinq soirées, Penthaz a quarantuplé son nombre d’habitants!» s’exclament les organisateurs dans leur communiqué de clôture. «En bénéficiant de la seule et unique semaine de pluie de tout l’été, le Venoge Festival préfère – à l’accusation de concurrence déloyale – se vanter d’être le seul rendez-vous à avoir respecté la tradition festivalière: des concerts bottes aux pieds et des moments mémorables», poursuivent-ils avec humour.

La prestation de la légende du rock Iggy Pop, mercredi, a constitué l’un des temps forts du festival. Jeudi, d’autres vétérans ont foulé la grande scène: Kool & The Gang, Madness et The Dire Straits Experience. La soirée électro de vendredi a rencontré un succès «inespéré». «Le concept de proposer sur les trois scènes de la musique en continu a permis à 25 groupes et DJs de se produire.» Les soirées de samedi et dimanche ont également bien fonctionné.

Scène suisse pas assez visible

La Venoge Swiss Talent, située dans la zone gratuite du festival, a permis de programmer une vingtaine d’artistes helvétiques. La fréquentation a toutefois été «en dessous des espérances». Il fallait «un peu de volonté» pour entrer dans la salle communale de Penthaz, collée à l’enceinte du festival. Une réflexion va être menée pour garder cette scène tout en lui offrant une meilleure visibilité.

De nombreux défis ont dû être affrontés cette année, à commencer par le déménagement de Penthalaz (VD) à Penthaz. «Il y a ce qu’on imagine sur des plans, et il y a la réalité du terrain», souligne le communiqué.

«En déménageant à Penthaz, en agrandissant la surface du festival, en accueillant de nouveaux membres dans l’organisation, en connaissant les difficultés et pénuries que traverse le milieu de l’événementiel suite au Covid, nous savions que la tâche serait ardue. Il faut cependant reconnaître que les challenges ont été plus nombreux qu’attendus. Jusqu’à la dernière minute, il a fallu faire preuve d’imagination et de réactivité pour pallier les imprévus.»

Engagement des bénévoles salué

Le report sur deux ans de différents types de billets a également fait suer la gestion des entrées qui n’a pas été exempte de couacs dans les premières heures. Malgré tout, le comité d’organisation, composé de bénévoles, se dit «fier» et «ému» d’avoir offert un événement «de qualité». «Cette réussite est également et surtout le fruit d’un engagement et d’une abnégation des 800 bénévoles qui ont œuvré jour et nuit et, parfois, malheureusement, en sous-effectif.»

Le festival remercie aussi ses voisins, ainsi que la Commune de Penthaz «pour leur accueil et leur hospitalité». «Sans leur collaboration optimale et la mise à disposition des terrains, les festivaliers n’auraient pas pu vivre ces moments inoubliables.»

La manifestation faisait son retour après deux années blanches liées aux restrictions sanitaires. La dernière édition, en 2019, avait drainé 30’000 mélomanes. La prochaine se tiendra du 16 au 20 août 2023.

ATS

