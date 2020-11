Finances publiques – Malgré le Covid, Aigle présente un budget équilibré Les argentiers tablent pour 2021 sur un débours de quelque 50’000 francs. La Ville doit procéder à de lourds investissements. Christophe Boillat

Aigle, ici le centre-ville, compte aujourd’hui plus de 10’400 habitants Chantal Dervey

«En cette période de pandémie, la Municipalité est fière de pouvoir présenter un budget équilibré», déclare Frédéric Borloz, syndic d’Aigle, qui nuance toutefois: «Les RHT, notamment, vont entraîner des baisses de revenus, donc moins de volume d’impôt. Les effets sur nos recettes seront peut-être quand même importants, mais pour l’heure on ne les connaît pas.» Pour mémoire, un fonds d’économie spécial Covid de 500’000 francs a été constitué.

L’Exécutif table sur un budget global de 47 millions de francs, assorti d’un déficit de 53’000 francs. La Municipalité estime la marge brute d’autofinancement pour 2021 à plus de 2,4 millions (2,8 millions pour 2020). Aigle compte à ce jour 10’410 habitants. La dette brute pour chacun d’entre eux avoisine 6700 francs. La Ville va assurément attirer de nouveaux contribuables avec 230 logements récemment mis sur le marché (Clos-du-Bourg et Margencel) et d’autres en cours de construction.