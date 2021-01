Fiscalité vaudoise – Malgré le Covid, la «pression fiscale» ne se relâche pas en 2021 Alors que l’année s’annonce difficile pour les finances des communes, plus de la moitié ont tiré un trait sur l’accord avec le Canton, qui prévoyait qu’elles baisseraient leurs impôts. Mathieu Signorell

Photo d’illustration. Keystone

Alors que de nombreux Vaudois vont voir leurs revenus diminuer en raison du coronavirus, une grande part verra dans le même temps augmenter sa facture d’impôt. Ou plutôt la «pression fiscale», comme le dit le Conseil d’État.

Et pourquoi donc? Parce que 169 des 309 communes vaudoises ont tiré un trait sur l’accord que leurs faîtières ont passé avec le Canton en 2018, pour qu’elles baissent leurs impôts dès 2020. Dans le même temps, le Canton augmente les siens et reprend à sa charge les coûts de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD).