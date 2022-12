Culture en station – Malgré le déficit, Saint-Cergue croit à son festival de jazz La première édition se solde par une lourde perte de 140’000 francs. La qualité était au rendez-vous, pas le public. Va-t-on remettre le couvert? Yves Merz

Le Big Band de Suisse romande est une des onze formations qui a joué au Saint-Cergue Jazz Festival cet été. LDD

Le Saint-Cergue Jazz Festival 2022 espérait encaisser au moins 600 entrées par jour pour rentrer dans ses frais. Il n’y a finalement eu que 650 billets vendus sur les trois jours, entre le 26 et le 28 août. Un flop qui se traduit par un important déficit de 140’000 francs et amène son lot de remises en question. Mais la détermination du syndic Paul Ménard et de la municipale responsable de la Culture, Valérie Legrand-Germanier, principaux moteurs du projet, n’est pas entamée.

C’est bien à la Municipalité de la station de ski que l’on doit cette première édition d’un festival de jazz. Elle avait réussi à convaincre le Conseil communal de débloquer un crédit de 105’000 francs, avec une couverture de déficit de 50’000 francs, pour organiser cet événement. À l’heure du bilan, certains élus, sceptiques dès le départ, trouvent la facture trop salée et ne voient pas la perspective d’une 2e édition d’un bon œil.

«Si on avait accueilli 3000 personnes dans de mauvaises conditions, on nous l’aurait reproché. Au moins, ceux qui sont venus sont repartis contents». Paul Ménard, syndic de Saint-Cergue

Paul Ménard relativise le bilan chiffré: «On critique certaines dépenses alors que nous avons simplement voulu assurer un bon niveau qualité, sans plus, tant au niveau des artistes, qui n’ont pas reçu de cachets mirobolants, que de l’accueil et de la sécurité. Si on avait accueilli 3000 personnes dans de mauvaises conditions, on nous l’aurait reproché. Au moins, ceux qui sont venus sont repartis contents. Le problème vient surtout de la fréquentation trop basse, et d’un apport insuffisant du sponsoring.»

Pas que le sport ou la nature

L’Exécutif estime que Saint-Cergue ne doit pas se contenter d’investir dans le tourisme sports et nature, mais aussi dans la culture. «Avec ce festival de jazz, nous avons voulu donner une impulsion pour rendre notre commune plus vivante, poursuit Paul Ménard. On ne peut pas réussir à attirer les foules dès la première édition. Aujourd’hui, nous avons déjà une identité visuelle, une page internet, et une expérience dernière nous. Quand on voit ce que la région donne pour la culture aux villes de Nyon, Gland, Rolle ou Coppet, on pourrait espérer obtenir aussi leur soutien. On n’a pas envie que cet événement s’arrête. On vise une 2e édition en 2024.»

