Économie et pandémie – BOAS ne renonce pas à la rénovation des bains d’Yverdon Les chiffres ont plongé de 35% en 2020 et le groupe hôtelier vaudois a été contraint de se séparer de 75 collaborateurs. Le vaste chantier nord-vaudois devrait débuter en mai. Frédéric Ravussin

La cure à 32 millions du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon devrait débuter en mai. OLIVIER ALLENSPACH – A

Premier groupe hôtelier romand, BOAS n’échappe pas aux effets de la crise sanitaire qui frappe son milieu de plein fouet. La direction de la société installée à Crissier a donné jeudi un bilan chiffré tout sauf reluisant. Le chiffre d’affaires 2020 présente en effet une baisse d’environ 35%, – à 58,5 millions -, par rapport à 2019. Conséquence de ce recul brutal, une septantaine de ses 680 collaborateurs a quitté le navire. Par non-renouvellement de leur CDD, par des fins de stages ou d’apprentissages, mais aussi par des licenciements.

L’impact aurait pu être plus important encore sans le soutien estival du public suisse. Malgré trois mois de fermetures, Aquatis a tout de même enregistré 160’000 entrées. Mais cette diminution de 16% se traduit tout de même par un recul de 1,6 million de revenus. De fait, l’afflux de «touristes suisses» n’a pas non plus pu empêcher une perte de chiffre d’affaires d’environ 13 millions pour le thermalisme, qui s’explique notamment par une baisse de 40% des billets d’entrée. Et ce bilan est encore plus teinté de noir au Centre thermal d’Yverdon (-46%), contraint de fermer ses portes plus longtemps que son homologue de Saillon (VS).