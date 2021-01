Football – Malgré le zèle des douaniers, Hélios Sessolo a pu s’engager à Chypre Le Vaudois a rompu son contrat avec Schaffhouse pour s'engager avec l'Ethnikos Achna. Non sans que la douane de Chypre ait voulu le renvoyer en Suisse. Florian Vaney

Hélios Sessolo part pour la première fois à l’assaut d’un championnat étranger. Keystone

À force, sans doute qu'Hélios Sessolo avait fini par être fiché en Suisse. Rangé dans la catégorie «Bon joueur de Challenge League; un peu court pour la Super League». Ce n'est pas que le Vaudois n'a pas essayé. Au Lausanne-Sport, son contrat n'avait jamais été prolongé au-delà de la première année. Au Mont, il était le meilleur, sans que cela ne lui ouvre les portes escomptées. À Schaffhouse, il a tant et plus tiré l'équipe vers le haut. Mais non, là encore, aucun directeur sportif de Super League n'a dégainé son téléphone.

Alors il s'est résolu. Un peu par envie et besoin d'ailleurs, de nouveau départ, un peu par obligation. C'est qu'à l'autre bout de la Suisse, on lui a fait comprendre par la manière forte qu'on ne comptait plus sur lui. Comprenez qu'on lui a plus ou moins poliment demandé d'aller s'asseoir en tribunes. Au mois d'octobre déjà, tandis que son contrat courait jusqu’à la fin de la saison.

Fabian Stoller avait fait la trace

La chance d'Hélios Sessolo, c'est qu'il a eu le temps de se faire des amis en Suisse. Fabian Stoller, par exemple, avec qui le milieu offensif avait partagé le vestiaire au Mont. Entre un début et une fin de carrière en Suisse, le Lucernois s'était offert un petit intérim à l'étranger. L'une de ses destinations? L'Ethnikos Achna, à Chypre. «On s'est appelé plusieurs fois. Il a noué les premiers contacts. Le club cherchait un joueur de mon profil. Et là, je viens de signer mon contrat», sourit l'ancien international M19.

Pour la première fois, Hélios Sessolo va pouvoir performer dans un club de première division. Si l'on excepte ce 18 mai 2013, jour de son premier et seul match en Super League avec Young Boys, où il avait été formé. Pour la première fois surtout, il pose le pied dans un championnat étranger. «C'était une décision à la fois dure et toute réfléchie. Je voulais partir, mais nettement moins laisser ma copine ici.»

«Vous n’entrez pas!»

Le couple aurait pu être réuni bien plus tôt que prévu. Arrivé à la douane chypriote, l'homme aux 155 matches de Challenge League a été prié d'immédiatement faire demi-tour. «Vous êtes Suisse. Le pays est en zone rouge. Vous n'entrez pas!», lui a-t-on fermement expliqué. «Mais moi, j'avais tout ce qu'il fallait. Un test qui indiquait que j'étais négatif, un papier qui précisait que j'avais fait escale par l'Allemagne et passé une nuit à Munich (une obligation) et un dernier document pour prouver que je voyageais pour raisons professionnelles.»

Le dénouement de l'histoire? «C'est assez fou. On m'a placé dans une chambre d'hôtel. Pendant ce temps, le président du club a appelé la ministre de la santé. Deux heures plus tard, on est venu me chercher pour me dire que c'était en ordre.» Dans l'après-midi, il prenait part à son premier entraînement avec l'actuel avant-dernier du championnat.

Qualifié pour affronter Limassol samedi

Ce qu'il en a tiré? «Les infrastructures sont parfaites et le coach m'a dit qu'il comptait sur moi. Ce n'est pas un garantie de temps de jeu. Ça, c'est moi qui devrait aller le chercher. Et puis, on a tiré un trait sur les play-off. Le défi, ce sera de faire bonne figure en play-out» Samedi déjà, l'Ethnikos reçoit le redoutable Apollon Limassol, toujours dans le cadre de la saison régulière. Hélios Sessolo sera qualifié.

Et d'ici six mois, il sera déjà temps de renégocier un contrat. Ou pas. «Toutes les portes sont ouvertes. Certains joueurs suisses passent toute leur carrière à l'étranger, alors pourquoi pas moi? D'un autre côté je me dis que, peut-être, je suis parti pour mieux revenir.» Et donner à réfléchir aux clubs de Super League?