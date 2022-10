Banque en crise – Malgré les cessions, Credit Suisse devra augmenter son capital Les frais de restructuration ne seront pas couverts, selon la «SonntagsZeitung». Deux milliards de francs d’augmentation de capitale devraient être nécessaires.

Beaucoup de mouvements à venir du côté de Credit Suisse. KEYSTONE/Urs Flueeler

Malgré la cession de diverses participations, Credit Suisse devra procéder à une augmentation de capital. Les recettes de ces cessions ne suffiront en effet pas à couvrir les frais de restructuration, a rapporté la «SonntagsZeitung».

Il faudra procéder à une augmentation de capital, probablement autour de 2 milliards de francs, a affirmé le dominical, s’appuyant sur une source «ayant accès aux conseils». Contactée par AWP, une porte-parole de la banque aux deux voiles n’a pas voulu faire de commentaire.

Emprunts convertibles

La «SonntagsZeitung», qui cite deux sources, affirme en outre que la banque envisage aussi d’émettre des emprunts convertibles. L’agence Bloomberg avait déjà rapporté cette spéculation durant la semaine. Ces emprunts serviraient, le cas échéant, à couvrir les pertes comme l’exige l’autorité de surveillance des marchés financiers Finma.

Les spéculations autour d’un besoin élevé en capital de la banque durant depuis des semaines. Divers analystes ont estimé les besoins entre 4 et 8 milliards de francs. Comme annoncé à moult reprises, Credit Suisse présentera les résultats de son examen stratégique jeudi 27 octobre, avec la publication de ses résultats trimestriels.

Vente à venir

Selon diverses rumeurs, la banque pourrait annoncer, dans le cadre de la présentation de cet examen stratégique, la vente de l’unité de gestion d’actifs aux Etats-Unis. Divers établissements se seraient montrés intéressés, a rapporté Reuters durant le week-end.

L’agence, qui s’appuie sur un insider, cite notamment les gestionnaires de fortune Janus Henderson, Alliance Bernstein, Ameriprise Financial et Invesco, la société d’investissements Blue Owl et les sociétés de Private Equity Centerbridge Partners et Clearlake Capital parmi les acheteur potentiels.

AWP

