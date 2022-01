Transition énergétique – Malgré les critiques, Fribourg ne changera pas ses projets éoliens Le Canton, dont deux parcs borderont la Broye vaudoise, évoque une «expertise» de sa stratégie éolienne mais pas une révision complète, alors que plusieurs Communes dénoncent des conflits d’intérêts initiaux. Erwan Le Bec

Contrairement aux hélices du Mont-Crosin, les éoliennes fribourgeoises patinent encore. Après le revers du Tribunal fédéral de celles du Schwyberg, puis l’affaire des conventions secrètes, des Communes s’en prennent à l’objectivité des études. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les sept projets éoliens fribourgeois, dont deux borderont directement le ciel vaudois (sur les hauts de Moudon, Lucens et de Granges-Marnand), ont eu chaud.

Contrairement à ce que demandaient plusieurs Communes et leur avocat, le Conseil d’État n’ouvrira pas la boîte de Pandore et la reconsidération de tout le volet éolien du plan directeur cantonal.

Parce que ce n’est pas de sa compétence et que seules des remarques à l’issue d’une consultation publique peuvent ouvrir la porte à une révision législative, écrivait Jean-François Steiert. Et ça tombe bien, le master plan de l’aménagement du territoire est justement déjà en consultation, et ce jusqu’au 17 mars. Mais un délai sans doute trop court pour que les Communes opposées aux projets éoliens puissent profiter de l’occasion.