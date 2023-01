Fréquentation en salle – Malgré les grosses productions, les cinémas s’essoufflent «Avatar 2» a fini par décoller, mais les blockbusters américains ne peuvent remettre à flot à eux seuls les salles obscures. Ivan Radja

Noël tombant un week-end, les vacances d’hiver et la crainte de se retrouver dans des salles archicombles: tous ces facteurs n’aident pas à combler le déficit d’entrées creusé avec l’été caniculaire. KEYSTONE

Après «Tenet» en 2020, «Dune» et «James Bond» en 2021, après Tom «Maverick» Cruise cet été, c’est au tour d’«Avatar 2» de donner un ballon d’oxygène au septième art. Et il remplit bien son rôle, avec plus de 280’000 entrées au 28 décembre, malgré un démarrage compliqué, juste avant les Fêtes.