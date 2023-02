Eaux usées dans la Broye – Malgré les oppositions, la STEP régionale va de l’avant Le plan d’affectation de la future station de traitement intercommunale à Payerne a été facilement validé par le Conseil communal. Sébastien Galliker

La future STEP régionale de Payerne doit remplacer sept anciennes installations locales, dont l’actuelle, vétuste. JEAN-PAUL GUINNARD

Les oppositions de trois privés n’ont pas pesé lourd, jeudi soir devant le Conseil communal de Payerne. Par 49 oui, 1 non et 4 abstentions, le délibérant a validé le plan d’affectation L’Éparse, qui doit permettre l’aménagement prochain de la future STEP régionale. «Le rapport de la commission technique était bien fourni. Tout le monde a conscience que ce n’est pas idéal d’aménager une STEP proche de bureaux ou d’habitations, mais l’intérêt public à améliorer le traitement des eaux usées, et notamment des micropolluants, a primé», se réjouissait Monique Picinali, municipale chargée de l’Urbanisme, à l’issue de la séance.