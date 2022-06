Météo en Suisse – Malgré les pluies du week-end, la sécheresse inquiète toujours Les précipitations de ces derniers jours n’ont pas atteint les couches profondes du sol. La situation reste inquiétante.

«Le déficit hydrique reste dans l’ensemble très marqué et inquiétant», écrit mardi MeteoNews dans un communiqué. KEYSTONE

La pluie tombée durant le week-end de Pentecôte n’a pas vraiment amélioré la situation sur le front de la sécheresse en Suisse. Ces pluies, réparties de manière inégale sur le pays, n’ont pas atteint les couches les plus profondes du sol.

Pluies disparates

Outre le fait que les pluies n’ont pas pu suffisamment imprégner le sol, elles ont été très disparates sur l’ensemble du territoire. Les cumuls les plus importants se trouvent au Tessin avec localement près de 80 à 100 litres au mètre carré. À l’inverse, la région genevoise et surtout le nord du Jura n’ont reçu que quelques litres par mètre carré.

Pour la suite, quelques averses et orages pourront se manifester entre mercredi soir et jeudi, alors que la fin de semaine s’annonce radieuse et chaude. «La situation devrait à nouveau progressivement se péjorer d’ici à la mi-juin sur le front de la sécheresse», prévient MétéoSuisse.

