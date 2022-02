Développement économique – Malgré les recours, le site AgriCo va de l’avant Le Canton de Fribourg vient de lancer un concours en trois phases pour dessiner le cœur du site industriel de Saint-Aubin. Sébastien Galliker

Déjà classé en zone d’activité, le site industriel AgriCo de Saint-Aubin propose 277’000 m² et devrait accueillir jusqu’à 1600 emplois. VANESSA CARDOSO

Même sans plan d’affectation cantonal (PAC) valide, le développement du site industriel AgriCo de Saint-Aubin (FR) va de l’avant. Alors que le PAC a récemment fait l’objet d’au moins deux recours, émanant de la Commune voisine de Belmont-Broye ainsi que de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (SL-FP), en commun avec l’Association transports et environnement (ATE), le Canton de Fribourg vient d’annoncer le lancement des prochaines démarches pour dessiner le cœur de ce site industriel broyard de 277’000 m², où 1600 emplois sont envisagés.

«Ce concours, en trois phases, devra imaginer à quoi ressembleront le centre et les espaces communs d’AgriCo, en conjuguant les contraintes des entreprises ainsi que la richesse patrimoniale et architecturale du lieu», annonce l’Établissement cantonal de promotion foncière (ECPF).

«Les terrains sont déjà classés en zone d’activité, ce qui permet d’avancer sur certains paramètres d’aménagement.» Corinne Rebetez, ECPF

«La nouvelle structure sera développée dans l’enveloppe du bâtiment existant en attendant le PAC, qui permettra alors une extension.» Communiqué de l’ECPF

Actuellement en mauvais état et utilisé pour du stockage, le bâtiment 1470 pourra accueillir de nouvelles entreprises. «La nouvelle structure sera développée dans l’enveloppe du bâtiment existant en attendant l’aboutissement de la procédure du PAC, qui permettra alors une extension», précisent les autorités. Enfin, le dernier MEP doit s’intéresser à la place centrale d’AgriCo, ouverte au grand public.

Le développement de ce campus agroalimentaire et biomasse de référence est contesté. Quatre communes, dont Missy, Vully-les-Lacs et Avenches sur Vaud, s’étaient opposées pour des questions de mobilité. Belmont-Broye a décidé de porter l’affaire au Tribunal cantonal. L’ATE et SL-FP en ont fait de même dans un recours de 27 pages pour des questions touchant aux transports, mais aussi à la planification, la protection de la nature ou encore le patrimoine.

