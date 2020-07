Dépistage du Covid-19 – Malgré les symptômes, l’hôpital refuse de tester une ado Après être revenue bredouille de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne, une ado de 17 ans s’est fait tester sans autre par une clinique privée. Chloé Banerjee-Din

Le test est revenu négatif et ça a été le soulagement. Ce n’était pas le Covid-19. Mais en attendant d’obtenir ce résultat, toute une famille lausannoise a eu son compte d’angoisses et de frustrations. La semaine passée, Fabienne Dente s’est présentée avec sa fille de 17 ans aux Urgences de l’Hôpital de l’enfance, qui fait partie du CHUV. L’adolescente présentait plusieurs symptômes typiques de la maladie: nez qui coule, toux, maux de tête, douleurs musculaires, état de grande fatigue et fièvre entre 37,8 et 38 °C. Et pourtant, mère et fille sont reparties bredouilles. «J’ai même proposé de payer le test de ma poche. Ils n’ont rien voulu entendre.»

Pour la Lausannoise, l’incompréhension est d’autant plus grande que le jour même une clinique privée a accepté sans autre d’effectuer le dépistage le lendemain matin. Le résultat du questionnaire en ligne Coronacheck recommandait en outre clairement à sa fille de faire le test. «En attendant de recevoir un résultat, elle est restée coincée dans sa chambre et je ne suis pas allée au travail pendant une journée, de même que son petit copain.» La crainte était d’autant plus grande qu’une personne à risque vit également dans le logement familial.

Elle s’étonne en particulier que la décision de ne pas effectuer le test ait été prise par un docteur estimant que la fièvre n’était pas suffisamment élevée. «Le message des autorités à la population est de tester dès qu’il y a des symptômes. Je ne comprends pas que les médecins n’aillent pas au bout de ce qu’on leur demande. Il y aurait pu y avoir un cas positif dans la nature.» Contacté pour un second avis, un ami médecin se montre d’ailleurs surpris lui aussi et l’oriente immédiatement vers un centre de dépistage pour lever l’incertitude.

«Il faut faire confiance au médecin»

À l’Hôpital de l’enfance, on commence par préciser que les recommandations de la Confédération sont appliquées à la lettre en matière de dépistage, et qu’il n’y a pas de différence avec les autres établissements. Le médecin-chef, Mario Gehri, souligne toutefois l’importance de la consultation qui précède le test. «L’infirmière ou le médecin passe en revue les critères avec le patient, et si les symptômes ne sont pas vérifiés, nous ne faisons pas de frottis.» Il confirme ainsi que la fièvre n’est pas le seul critère pour justifier un test, mais que d’autres signes doivent clairement être établis, notamment la perte de goût ou de l’odorat ou la présence d’une rhinite.

Pour le pédiatre, le réflexe de se présenter à l’hôpital ou chez son médecin traitant pour un dépistage reste le bon malgré tout. «À partir de là, il faut faire confiance au médecin.» À l’heure où les contaminations repartent à la hausse, tout dépistage pourrait pourtant paraître bon à prendre, ne serait-ce que pour lever le doute au sein d’une famille soucieuse de ne prendre aucun risque pour les siens. «Faire un examen pour rassurer est rarement une bonne solution, y compris lorsqu’il ne s’agit pas du coronavirus», rappelle Mario Gehri, qui relève en outre que le frottis nasal n’est pas une procédure anodine pour un enfant. Depuis le 25 février, l’Hôpital de l’enfance indique avoir réalisé 1818 tests. Seuls 10 étaient positifs.