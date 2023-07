Réorganisation scolaire – Malgré l’incertitude, Grandcour valide l’avenir régional des écoles Les associations scolaires de Payerne et Granges ne feront plus qu’une. Les neuf communes concernées ont accepté les statuts. Sébastien Galliker

Avec la construction d’un nouveau collège à Corcelles-près-Payerne, l’association scolaire régionale envisage la fermeture de l’école de Grandcour. JEAN-PAUL GUINNARD

Voter pour les nouveaux statuts de l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) et prendre le risque d’une fermeture prochaine du collège de Grandcour, ou refuser le document et mettre en péril tout le développement scolaire régional? C’est le dilemme que devait trancher le Conseil communal de Grandcour, jeudi dernier. Entre les deux options, le Législatif de la commune broyarde a choisi très majoritairement la première, malgré deux abstentions.