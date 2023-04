Affaire judiciaire à Vevey – Malgré sa condamnation, un harceleur continue d’effrayer une famille Une condamnation pour tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, en décembre 2022, n’a pas mis fin à l’inquiétude des parents de deux fillettes. Philippe Maspoli

Les tensions se focalisent sur la ligne de bus 202 des VMCV, qui s’arrête notamment près du Collège de Charmontey, dans les hauts de Vevey. Laurent de Senarclens

Le père et la mère de deux filles de 6 et 8 ans, habitants des hauts de Vevey, espéraient que leurs tourments cesseraient après le procès de leur ancien voisin. Le 16 décembre 2022, ce Suisse trentenaire, qui a grandi aux États-Unis avant de s’installer sur la Riviera vaudoise, était en effet condamné à 24 mois de prison, dont 12 mois ferme et 12 avec sursis, pour contrainte, tentative d’acte sexuel avec des enfants, lésions corporelles simples, représentation de la violence et pornographie.