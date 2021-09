Viticulture et intempéries – Malgré un cumul d’avaries, il y aura du vin vaudois en 2021 L’année climatique écoulée a été éprouvante pour les vignerons. Les stocks existants et les pertes très variables promettent tout de même un beau millésime. Cécile Collet

Blonay, le 16.09.2021. François Montet, président de la Fédération vaudoise des vignerons, se veut positif: malgré les aléas climatiques, il y a du raisin, et de bonne qualité. Vanessa Cardoso/24 HEURES

De mémoire d’ancien, on n’a jamais connu une si forte pression de mildiou dans le vignoble vaudois. Cette maladie cryptogamique a laissé peu de répit aux vignerons cet été.

Et s’il est vrai que certaines parcelles enregistrent de grosses pertes, «on est loin du constat catastrophiste entendu», rassure François Montet, président de la Fédération vaudoise des vignerons (FVV).

En interrogeant des producteurs aux quatre coins de nos huit AOC, on entrevoit en effet un tableau plus nuancé. Certes, l’année 2021 cumule les aléas climatiques: le gel d’avril a mis à mal le Chablais, puis la grêle a ravagé certaines vignes du Nord vaudois et de Lavaux, les fortes pluies de juin ont ralenti la nouaison (passage de la fleur au fruit), et enfin le mildiou a envahi comme jamais le vignoble dans son entier.