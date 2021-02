Aire d’accueil de Rennaz – Malgré une arrivée anticipée, les gens du voyage seront tolérés Une cinquantaine de caravanes se sont installées lundi aux alentours de l’espace qui leur est réservé. Mais ce dernier n’ouvrira pas avant lundi prochain. Corentin Chauvel

Depuis lundi 22 février, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage sont stationnées autour d’un terrain agricole, voisin de l’aire d’accueil de Rennaz. Chantal Dervey

Une impressionnante file de caravanes formant un «U» autour d’un terrain agricole. C’est ce que peuvent apercevoir depuis lundi après-midi les automobilistes sur l’autoroute A9 longeant Rennaz, à proximité du centre de gendarmerie mobile. Ces gens du voyage, en provenance de France voisine et du reste de la Suisse, entendent s’installer sur l’aire d’accueil qui leur est destinée à proximité. Sauf qu’elle est fermée jusqu’à lundi prochain, 1er mars.

Si, comme l’a rapporté mardi «20 minutes», les autorités fribourgeoises ont décidé d’anticiper l’ouverture d’une aire d’accueil près de Bulle afin d’éviter ce problème, leurs homologues vaudoises ne les imiteront pas à Rennaz. «Il n’est pas prévu d’ouvrir en avance car nous devons mettre en œuvre toute une série de contrôles sur l’aire d’accueil, des mesures de prévention afin de garantir leur installation», indique Jean-Christophe Sauterel, directeur prévention et communication à la police cantonale. Tant que la cinquantaine de véhicules et leurs caravanes ne gênent pas la circulation, «on va tolérer qu’ils restent pour l’instant», ajoute-t-il. «Ce n’est pas la solution idéale, mais ce n’est pas nouveau non plus, on a l’habitude.»

Les gens du voyage devront attendre l’ouverture de l’aire d’accueil de Rennaz le lundi 1 er mars. Chantal Dervey

Une arrivée une semaine avant l’ouverture de l’aire d’accueil afin de se garantir une place sur les lieux, selon Jean-Christophe Sauterel, qui précise que cette concentration de personnes n’est pas exemptée des mesures sanitaires en vigueur. «Les gens du voyage sont soumis aux mêmes règles qu’ailleurs, on compte sur leur responsabilité.» Le terrain de stationnement de Rennaz est ouvert du 1er mars au 1er octobre.