Contre la Suède à l’Euro 2022 – Malgré une joueuse en moins, la Suisse sera de la partie La sélection nationale affrontera bien les vice-championnes olympiques, mercredi, à l’Euro 2022. Mais dans quel état? Robin Carrel - Sheffield

Ramona Bachmann a tué le temps comme elle l’a pu. keystone-sda.ch

En pleine pandémie de Covid, on aurait presque oublié que d’autres maladies pouvaient s’inviter dans un vestiaire. Car ce sont des symptômes gastro-intestinaux qui ont ennuyé l’équipe de Suisse ces derniers jours. Les filles de Nils Nielsen n’avaient pas pu s’entraîner lundi et n’ont appris que le lendemain, en tout début d’après-midi, qu’elles avaient le feu vert de l’UEFA et des autorités locales pour prendre le bus en direction de Sheffield, où elles se sont entraînées sur le coup des 16 heures 30 locales.