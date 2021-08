Afrique – Mali: 15 soldats tués dans une embuscade dans le centre Quinze soldats maliens ont été tués et de nombreux autres blessés au cours d’une embuscade imputée aux djihadistes tendue jeudi dans le centre du pays, a annoncé l’armée malienne.

«Ce jeudi 19 août 2021, aux environs de 12 h 45, un convoi quittant Douentza pour Boni a été la cible d’une attaque complexe», a annoncé jeudi le chef d’état-major des armées au Mali, le général Oumar Diarra, dans un communiqué. «Le bilan provisoire fait état de 15 morts» parmi les forces maliennes, a-t-il ajouté.

«Un véhicule piégé a d’abord explosé, suivi de tirs intenses», avait auparavant indiqué l’armée malienne. Une source militaire malienne a fait état de 34 blessés dont 10 graves parmi les forces maliennes.

«Les terroristes ont emporté quatre véhicules dont deux équipés de mitrailleuses de 12,7 mm», a précisé une source sécuritaire malienne. Le terme de «terroristes» désigne communément les combattants djihadistes.

Attaques régulières

Les militaires maliens étaient partis de Boni et l’embuscade s’est déroulée près de Douentza, dans la région de Mopti (centre), dans un secteur composé d’une zone de forêts clairsemées et de brousses surplombées d’un massif rocheux où sont implantés des éléments djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique.

Les attaques contre les forces maliennes y sont régulières et meurtrières. Dix soldats maliens avaient ainsi été tués en février dans l’attaque du poste de Boni.

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste et djihadiste dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.

