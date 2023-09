Mali – Un mort dans une attaque «terroriste à l’arme lourde» Un enfant de 12 ans a été tué dans le centre du Mali.

La junte a demandé le départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies (Minusma) d’ici à la fin de l’année. AFP

Un enfant de 12 ans a été tué dans le centre du Mali dans une attaque «terroriste à l’arme lourde» contre un bateau de transport sur le fleuve Niger, a appris l’AFP samedi auprès de la compagnie de navigation et d’une source policière.

L’assaut a été mené «à l’arme lourde (roquettes)» par «des groupes armés terroristes» vendredi soir dans la zone de Youwarou, dans la région de Mopti, contre un bateau de la Compagnie malienne de navigation fluviale (Comanaf, publique), a annoncé cette dernière dans un communiqué transmis samedi soir à l’AFP. Le navire était en provenance de Mopti, la capitale régionale éponyme, et avait pour destination la localité de Kabara, dans la région de Tombouctou (nord), sur le fleuve Niger.

Une crise sécuritaire depuis 2012

Un passager, «adolescent de 12 ans», a été tué et deux autres personnes dont un membre de l’équipage blessées dans cette attaque qui a provoqué «des dégâts importants» sur le navire, selon la Comanaf. L’information a été confirmée par une source policière qui a parlé d’une attaque menée par des «terroristes». Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord et qui s’est propagée au centre du pays ainsi qu’au Burkina Faso et au Niger voisins.

Après avoir renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, la junte malienne a exigé le retrait de la force française Barkhane, effectif depuis 2022, puis demandé celui de la mission de maintien de la paix des Nations Unies (Minusma) d’ici à la fin de l’année.

La junte a fait de la souveraineté son mantra, rompu l’alliance avec la France et ses partenaires contre le djihadisme, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.

