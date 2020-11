Une star en devenir – Malika Gobet, deux titres et un record À 16 ans, la nageuse de La Côte éclabousse la concurrence aux Championnats de Suisse élites. Pierre-Alain Schlosser

Malika Gobet du Cercle des Nageurs de Nyon a remporté ses deux premières médailles d’or en élites. KEYSTONE

La natation vaudoise se porte bien. Ce week-end à Sion, le Lausanne Natation a remporté 17 médailles aux Championnats de Suisse en petit bassin. Nicolas Zoulalian a gagné à lui seul l’or du 50 m libre, ainsi que trois médailles d’argent. Maël Allegrini (50 m brasse), Alex Ogbonna (50 m papillon) et les relais 4 x 50 m féminin et masculin. Mais l’armada lausannoise n’a pas été la seule à jouer les chercheurs d’or en Valais. Nyon a obtenu quatre titres grâce à Fanny Borer (200 m dos et 200 m papillon) et à Malika Gobet. Titrée pour la première fois en élites, la gymnasienne en classe spéciale à Auguste-Piccard, est parvenue à réussir le doublé 50 m dos – 100 m dos. Un résultat qui a valeur d’exploit puisque Malika Gobet n’est âgée que de 16 ans.

«Ces titres sont le résultat du travail effectué pendant le confinement» Malika Gobet, Cercle des Nageurs de Nyon.

Mieux encore! En série du 100 m, la dossiste est parvenue à établir un nouveau record d’Europe des moins de 17 ans (petit bassin), avec un chrono de 1’00’’90. «Je suis très heureuse et fière de moi car ces titres sont le résultat du travail effectué pendant le confinement, assure l’athlète de Crans. J’ai nagé chez des voisins qui m’ont prêté leur piscine de 18 m. J’ai aussi fait des exercices avec mon père, dans le jardin.»

Malika a tout l’avenir devant elle, tant sa progression est fulgurante. Ce n’est donc pas une surprise si des universités américaines l’ont déjà contactée, via les réseaux sociaux. «Pour l’instant, je ne me vois pas encore partir aussi loin, reprend la double championne de Suisse qui avait obtenu deux fois le bronze, il y a un an. Je pense déjà terminer mon gymnase. Ensuite, je ferai sans doute une année sabbatique durant laquelle je me consacrerai exclusivement à la natation.»

Championnats de Suisse, en petit bassin.

50 m libre M: 1. Nicolas Zoulalian (Lausanne Natation). 2. Maël Allegrini (LN). D: 2. Angélique Brugger (LN). 100 m libre D: 3. A. Brugger. 50 m dos M: 2. N. Zoulalian. D: 1. Malika Gobet (Nyon). 2. Chiara Strickner (LN). 100 m dos M: 2. N. Zoulalian. D: 1. M. Gobet. 2. Valérie Salens (Nyon). 200 m D: 1. Fanny Borer (Nyon). 50 m brasse M: 1. M. Allegrini. 3. Louis Droupy (Morges). 100 m brasse M: 3. M. Allegrini. 200 m brasse M: 3. L. Droupy. 50 m papillon M: 1. Alex Ogbonna. 2. N. Zoulalian. D: 3. V. Salens. 200 m papillon D: 1. F. Borer. 100 m 4 nages M: 3. M. Allegrini. D: 2. C. Strickner. 3. Elena Onieva Henrich (LN). 400 m 4 nages D: 3. E. Onieva Henrich. 4 x 50 m libre M et D: 1. LN.