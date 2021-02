La Confédération rétropédale – Malley-Gare remis sur les rails Les CFF reviennent sur la décision de suspendre leurs projets immobiliers pour des raisons financières. Le Canton, les communes de l’Ouest lausannois et les élus à Berne ont fait pression sur la Confédération pour qu’elle débloque la situation. Renaud Bournoud

Il y a pile un mois, les CFF créaient la stupeur dans le canton de Vaud. En raison d’une situation financière «tendue», ils annonçaient la suspension jusqu’en 2025 de toute une série de projets immobiliers, dont celui de Malley-Gare à plus de 250 millions. Jeudi, rétropédalage des CFF. Ou plus exactement du Conseil fédéral. C’est lui qui fixe le plafond d’endettement de la compagnie ferroviaire. En «accord» avec la Confédération, les CFF peuvent «mettre en œuvre sans interruption des projets immobiliers prêts à être construits et importants pour les communes et les régions», écrivent-ils dans leur communiqué de presse.