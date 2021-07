Culture, sport et détente – Malley sort l’artillerie pour s’animer Jusqu’en 2024 en tout cas, un terrain de 10’000 m² accueillera une salle de spectacle toute l’année, et durant l’été une buvette, des scènes et des activités sportives. Chloé Din

La buvette estivale de la Galicienne a pris ses quartiers depuis quelques semaines déjà sur la friche de Malley. Elle est au cœur de «La Malleytte», un nouvel espace public qui comprend – entre autres – un chapiteau proposant des spectacles toute l’année. Odile Meylan

Est-ce un parc d’attractions, un terrain de jeu ou une plage sans rivage? Sur 10’000 m2, un nouvel espace public vient de s’ouvrir à Malley, sur la friche où était plantée l’ex-patinoire provisoire Malley 2.0. Inaugurée mardi par les Communes de Prilly et Renens, à qui revient cette idée, «La Malleytte» tient son nom de la panoplie d’activités qui s’y déploiera ces quatre prochaines années.

«La Malleytte» vue du ciel. DR – La Fabrique de Malley

Les aficionados de la Galicienne, installée sous les arches du Viaduc jusqu’à l’an dernier, ont pu redécouvrir la populaire buvette estivale à ce nouvel emplacement depuis quelques semaines. Une fanzone y a été installée pour l’Euro 2020. Depuis lors, elle déploie son programme d’activités entre une terrasse, une scène, une piste de danse, une place de jeu et même, une microbrasserie. Au programme, les soirées salsa, swing ou rock’n’roll ont déjà repris, ainsi que les matches d’improvisation, dans un espace qui pourrait rassembler jusqu’à 500 personnes. Une plus grande scène, aussi en plein air, pourra accueillir des productions plus importantes.

«C’est un nouvel espace pour permettre à la population d’apprivoiser les lieux et se rendre compte qu’il y a un cœur qui bat à Malley.» Tinetta Maystre, municipale en charge de l’Urbanisme à Renens

Mais c’est loin d’être tout pour ce nouveau lieu résolument culturel, puisqu’un chapiteau se dresse désormais aussi sur la friche. Dès la semaine prochaine, il proposera des spectacles, non seulement l’été comme la Galicienne, mais toute l’année. Porté par l’artiste de cirque Emy Vauthey au sein de la compagnie O’Chap, cet espace pourra accueillir 190 spectateurs dans un premier temps, restrictions sanitaires obligent, mais vise une capacité de 600 personnes à terme. O’Chap y proposera ses propres créations, qui ne se limiteront pas aux arts circassiens, mais fera aussi venir d’autres spectacles. Au programme, il y aura notamment Thomas Wiesel, le 12 août, et Marina Rollmann, le 26 août.

Une place de jeu pour les enfants jouxte la terrasse de la buvette. Odile Meylan Un potager urbain est tenu par des familles du quartier. Odile Meylan La piste de danse de la Galicienne. Odile Meylan 1 / 5

Pour les Communes, la Malleytte est un nouveau projet visant à animer la friche en attendant que le quartier de Malley émerge. Un premier chantier pourrait commencer dans quelques mois par la construction des deux premières tours de Malley-Gare. «C’est un nouvel espace pour permettre à la population d’apprivoiser les lieux et se rendre compte qu’il y a un cœur qui bat à Malley», commente Tinetta Maystre, municipale de l’Urbanisme à Renens.

Ce cœur battant comptera aussi des activités sportives, avec un terrain de basket et un pump track, soit un parcours à bosses pour les VTT et BMX. Si les animations sont essentiellement portées par l’association I Lake Lausanne, qui gère la Galicienne, et par O’Chap, les Communes de Prilly et Renens ont quant à elles aménagé un cheminement piéton et cyclable qui traverse la Malleytte, ainsi que des potagers urbains et des petites collines arborisées.

