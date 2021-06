Tennis – Malmené, Federer profite de l’abandon de Mannarino Mené deux sets à un, Roger Federer a été «sauvé» par la blessure d’Adrian Mannarino (6-4, 6-7, 3-6, 6-2, ab). Son niveau de jeu n’avait alors rien de rassurant. Il affrontera Gasquet au tour suivant. Mathieu Aeschmann

Pauvre Adrian Mannarino! Roger Federer a été sauvé par son orgueil et un improbable coup du sort, mardi au premier tour de Wimbledon. Alors qu’il était bousculé par le diabolique jeu de gazon du Français, le Bâlois a vu son adversaire glisser sur un replacement et se blesser au même genou droit qui lui a causé tant de soucis par le passé. Adrian Mannarino menait alors deux manches à une. Et même si «RF» avait montré une belle réaction en arrachant un break au début du quatrième set, une soirée très compliquée lui semblait promise (6-4, 6-7, 3-6, 6-2, ab.)

Roger Federer discute avec son adversaire Adrian Mannarino après que ce dernier a glissé sur le gazon lors de Wimbledon. AFP

«Cela prouve qu’un seul point peut changer un match, une saison, voire une carrière, réagissait «le Maître» visiblement choqué avant de quitter le Centre Court. Je lui souhaite de revenir vite car il méritait de gagner aujourd’hui. Adrian était le meilleur joueur sur le court.» L’aveu n’a rien d’un pansement alibi. Roger Federer confessait ici à chaud les immenses difficultés traversées lors de ce premier tour. Citons d’abord sa panne de premières balles au premier set. Une absence sans conséquence puisque «RF» sortait deux fantastiques séquences de gazon pour «chiper» le break et le set au Français au meilleur moment (6-4).

Cet emballage «old school» aurait dû le rassurer. Il eut au contraire pour effet de complètement dérégler son coup droit. Comme en 2018 face à Anderson (douleur à la main), comme lors des deux premiers tie-breaks de la finale 2019 contre Djokovic, Roger Federer semblait en effet lutter avec les errances de son atout historique. Frappes décentrées, balles mal touchées ou mal choisies, il y a depuis plusieurs mois quelque chose qui cloche dans le timing de ce coup magistral. Or c’est un peu comme si ce constat infligeait une double peine au «Maître»: une avalanche de fautes directes et des idées noires sous le bandeau.

Adrian avait trouvé un rythme du fond de court. Il me faisait mal avec ce revers glissé qui pose tant de problèmes depuis des années sur Tour.» Roger Federer a raison: «Manna» était en train de disputer le match parfait, tout en relâchement. Tout juste avait-il laissé échapper une balle de break dès l’entame du quatrième set et vu «RF» lui sauter à la gorge pour arracher un break synonyme de bouffée d’air. On en était là (4-2) lorsque le pied gauche du Français se déroba emportant le poids de son corps sur sa jambe droite. Les deux jeux de plus disputés dans le vide n’y changeaient rien. Ce premier tour se terminait sur un énorme coup du sort au service d’un Roger Federer si mal embarqué.

Au prochain tour, le Bâlois affrontera le Français Richard Gasquet (ATP 56), qui a battu mardi le Japonais Yuichi Sugita (ATP 110) 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, 6-1. Gasquet avait atteint les 8es de finale sur le gazon londonien en 2016 mais depuis il n’avait plus passé le premier tour.

Il y avait joué les demi-finales en 2015 et 2007 (défaite en trois sets contre Federer), ce qui reste à ce jour son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem, également atteint à l’US Open en 2013. Les deux joueurs se sont affrontés à 20 reprises, 18 fois Federer s’est imposé.

