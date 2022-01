Foyer de Mancy à Genève – Maltraitances sur des enfants: la chasse au coupable

Les maltraitances subies par des enfants au foyer pour jeunes autistes de Mancy se précisent, grâce à l’enquête conjointe du «Temps» et de Heidi.news. Des documents écrits dénoncent l’existence de «privation de nourriture, enfermements, enfants projetés au sol, laissés dans leurs excréments ou encore traînés d’une pièce à l’autre par leurs vêtements».

Le quotidien et le média en ligne affirment que ces mauvais traitements ne se limitent pas aux deux enfants dont la situation a déjà été médiatisée mais concernent au minimum sept enfants sur la dizaine ayant été hébergée en trois ans. La «Tribune de Genève» peut y ajouter le témoignage de la maman de Nour, victime de négligences: «Elle a des nœuds dans les cheveux, porte des habits déchirés et n’a pas de soutien-gorge. On lui a mis un pantalon qui descend, donc on voit ses fesses, alors qu’elle n’a pas le sens de la pudeur.»