Sorties livres, BD – Malzieu se dévoile de père en fils, et autres histoires à dormir debout

Mathias Malzieu, guerrier artistique comme son père… le poète, musicien, cinéaste et romancier le raconte dans son dernier ouvrage. DR

Mathias Malzieu, rêveur de père en fils

Dans le crâne de Mathias Malzieu, il «neige» souvent des drôles de trucs. Le musicien poète, cinéaste et romancier puise volontiers dans la géographie cabossée de sa vie intime mais il a mis 6 ans pour parler de son paternel. Chez ce prolifique, le détail importe, entre pudeur et angoisse.

Dans sa malle aux souvenirs, entre films super-8, maquette de chalutier or et bleu, photos, trônent deux lettres. Et le fils de dérouler le fil, de remonter à ce père qui orphelin, est expédié dans la Lorraine de juin 1944, vit la cohabitation forcée avec l’ennemi, se lie d’amitié avec des poules au grand dam du coq taré, résiste en rêvant. Pour écarter les bombes, le gosse se sculpte des souvenirs, des «petites créations qui lui vaporisent l’esprit». Ce Mainou l’ignorait mais il allait lancer une tradition familiale. Séquence émotion chez les Malzieu. CLE

Un bouquin tendre et émerveillé sur une enfance en guerre. DR

Béatrice Alemagna se penche sur le cercueil de Blanche Neige

Adieu Blanche Neige… une relecture passionnante du conte de Grimm. DR

Conte L’illustratrice Béatrice Alemagna, née à Bologne il y a 48 ans, passe de Pagnol à Apollinaire, Picasso ou Hokusai avec une fantaisie déterminée. Sa revisite de Blanche Neige explique-t-elle en préface de son dernier album, veut rendre justice à la démarche originale des frères Grimm.

Dans l’atelier de Béatrice Alemagna. DR

Sans se préoccuper de plaire, le récit en grand format trouve une tension inédite. Loin de s’adresser aux tout petits, l’album ne cible aucun public en particulier, sinon les fans de redécouverte de textes enfouis dans la mémoire collective. Blanche Neige, héroïne d’enfance, provoque une autre vision que la fable édulcorée par Disney, voire «érotisée» par des auteurs coquins. «Les livres pour enfants ne sont pas que pour les enfants» déclarait la Parisienne d’adoption au dernier Salon du livre pour enfants de Montreuil.

«Les livres pour enfants ne sont pas que pour les enfants» Béatrice Alemagna, illustratrice

Une cruelle vérité prend la lumière ici, les démons souvent occultés des rapports entre bourreau et victime, jalousie et vengeance. Le poète Rilke guide la dessinatrice dans cette forêt d’angoisses: «Le beau n’est que le premier degré du terrible», et son trait adopte cette violence en contours abrupts et couleurs baveuses. De quoi se laisser dévorer le cœur et au final, «étourdir de vie et de soleil» en pleine conscience du bonheur constamment menacé. Époustouflant. CLE

Sophie Burrows explore l’ultra moderne solitude

«Crushing», les aventures drôlatiques d’une jeune fille dans la ville. DR

BD Avec une ironie très britannique, Sophie Burrows explique n’avoir pas eu de mot pour «Crushing», premier roman graphique et quasi mutique sur l’ultra solitude dans les grandes villes. Avec une vaillance encore intacte, son héroïne s’aventure dans le métro, au kebab du coin ou au supermarché, hume la ville, y cherche «l’unique» dans la foule. À l’autre bout de la métropole, un garçon se précise, s’avance… si différent.

Sophie Burrows, jeune illustratrice à suivre. DR

Mais peu à peu, les pages se vident, l’émotion perd toute matérialité, se dissout dans des plages de néant rouge sang, bleu bluesy, noir opaque. Le film d’amour s’ébauche en gros plans soudains, travellings silencieux. Broyant sa fraîche mémoire, l’illustratrice combine une maturité étincelante à une innocence persistante. Combinaison ingénue et coup de foudre original. CLE

Chercher l’unique dans la foule… c’est la mission impossible de «Crushing». DR

