Terreur au quotidien – «Maman, tu ne vois pas qu’il va te tuer, là?» En Suisse, des milliers d’enfants sont exposés chaque année aux violences domestiques. Des scènes terribles qui peuvent les traumatiser durablement. Enquête sur un phénomène longtemps négligé. Sylvain Besson , Roland Gamp

Enfants témoins de violence conjugale. Christian Roux/Illustrissimo.fr

T-shirt fluo sur un corps fluet, Raphaël* est un miraculé. Il n’avait que 6 mois lorsque son père a écrasé la tête de sa mère sur une table basse, infligeant à celle-ci une commotion cérébrale. Lui assistait à la scène juste à côté, dans son transat de bébé. Les brutalités ont commencé lorsqu’il était encore dans le ventre de sa mère. Elles ont continué jusqu’à ce qu’elle fuie le domicile familial quand il avait 9 mois. Plus tard, son père a profité de son droit de visite pour tabasser occasionnellement sa mère.

Raphaël en a gardé de lourdes séquelles psychologiques. À 4 ans, il ne mangeait plus et dormait très peu. «Je me souviens qu’à 4 ans et demi, 5 ans, je voulais me suicider», dit-il aujourd’hui. Pendant des années, il a pris des antidépresseurs et des médicaments contre l’angoisse. «Je réfléchissais beaucoup à ça, des souvenirs remontaient et ça m’empêchait de dormir.» Parfois, il imaginait qu’il écrasait son père avec une moto.