Une des salles de la grande exposition Man Ray à Évian. DR

Un dos de femme tatouée des ouïes d’un violon («Le violon d’Ingres», 1924), un visage de nacre couché et un masque d’ébène vertical («Noire et blanche», 1926): ces deux photographies emblématiques de Man Ray qui sont gravées dans notre imaginaire constituent deux images d’entrée dans l’œuvre protéiforme d’un artiste de l’avant-garde, dadaïste, proche des surréalistes et préconceptuel dont le Palais Lumière à Évian expose plus de 500 œuvres. Le «maître des lumières», baptisé ainsi par ses amis surréalistes, lors de l’exposition de 1938 à Paris, est plus qu’un photographe, même si ce sont ces images que l’histoire de l’art a d’abord retenues.

Man Ray, «Kiki de Montparnasse» (variante de «Noire et Blanche»), 1926.

Collection privée. PHOTOTHÈQUE MAN RAY/TELIMAGE/PARIS, 2022/ADAGP PARIS

D’entrée, l’exposition d’Évian le démontre avec «obstruction», une composition de cintres qui préfigure les mobiles de Calder ou les accumulations d’Arman. Puis avec une gouache, une peinture à l’aérographe, une composition typographique, une sérigraphie, un échiquier et ses pièces de bois et métal dessinés par Ray, une sculpture de carton en forme de cône qui se déploie, constituent la palette insoupçonnée d’un «peintre passé à autre chose», comme son ami Marcel Duchamp. Reste que la photographie sera son principal instrument de création, marquant des générations de photographes après lui.

«Grand témoin du surréalisme»

«On peut dire de Man Ray qu’il est le grand témoin du surréalisme. Plus âgé que les membres du groupe né en 1924, il fait le pont entre la génération dada et celle des jeunes. Il les a tous photographiés et utilisait des techniques surréalistes sans avoir jamais adhéré au mouvement d’André Breton. C’est évidemment un artiste de l’avant-garde comme son ami Marcel Duchamp», commente Rose-Hélène Iché, directrice éditoriale de la revue «Surrealismus». On peut d’ailleurs voir à Évian un «cadavre exquis» surréaliste auquel il a participé.

«Qu’est-ce que c’est une belle photo? Je ne sais pas», s’amuse Man Ray, dans une des citations qui disent encore en toutes lettres sa singularité. On connaît ses solarisations et cet effet de halo qui met en lumière des formes, visages, nus, objets. Beaucoup moins ses photogrammes, appelés «rayographies», de saisissantes compositions abstraites et contrastées d’ombres d’objets, réalisées sur papier photosensible, sans appareil.

Genre majeur de l’art de ceux qu’il appelle «les anciens», l’autoportrait couvre une cimaise entière du palais. Ce sera aussi le titre de son livre autobiographique. Man Ray à moitié rasé, déguisé, travesti, solarisé, en pied, de profil, dans un décor, ou sans, avec toujours ce regard noir, un peu par en dessous, dans un jeu de miroirs.

«Autoportrait (demi-rasé)», 1943. PHOTOTHÈQUE MAN RAY/TELIMAGE/PARIS, 2022/ADAGP PARIS

Les muses du «Couturier du nu»

Une galerie de portraits dans laquelle on retrouve nombre de figures surréalistes mais aussi des musiciens et des peintres rappelle que cet Américain à Paris a connu et fréquenté quelques-uns des artistes qui ont marqué l’époque. On sourira aussi en découvrant les portraits qui pourraient être ceux d’un photographe de quartier, de la chanteuse Annie Cordy ou du roi de l’opérette Luis Mariano. Car Man Ray était un des rares artistes de cette génération à avoir des revenus grâce à la photographie commerciale.

Dans son objectif, on découvre aussi ses modèles, des femmes libres, muses ou compagnes, auxquelles plusieurs pièces de l’exposition sont consacrées. «Couturier du nu», il dissimule ou met en lumière une partie de leurs corps. Il les met en scène, les caresse du regard. Elles se nomment Kiki de Montmartre, Lee Miller, Meret Oppenheim, Ady, Nusch Eluard, ou Juliet, autant de corps et de visages qui sont «des points de départ pour l’aventure». Touche-à-tout, Man Ray va aussi s’essayer au cinéma, par impression directe de la pellicule ou en tournant des images réelles comme dans le film dada de 1923, «Le retour à la raison» qui mêle les deux techniques. On peut aussi voir au Palais Lumière un documentaire intitulé «L’art et les hommes: la bande à Man Ray», où il parle de lui et de ses amis artistes, dont le Suisse Giacometti à l’image.

Issues de collections privées et publiques, les œuvres réunies par les deux commissaires d’exposition, Robert Rocca et Pierre-Yves Butzbach, gestionnaire de la photothèque Man Ray, font de cette exposition un événement, d’autant qu’elle est programmée en partenariat avec une autre exposition à Hyères dans le sud de la France qui s’attache notamment aux relations de Man Ray avec la famille de Noailles et à ses séjours en Provence.

«Man Ray, maître des lumières» au Palais Lumière d’Évian, ouvert tous les jours 10 h-18 h (lundi, mardi 14 h-18 h) et les jours fériés en France et en Suisse jusqu’au 5 novembre. Entrée: 8,50 € (plein tarif) /6,50 € (tarif réduit) /Gratuit (–16 ans). Visite guidée à 14 h 30 avec un médiateur culturel, très agréable à suivre. À voir absolument.

