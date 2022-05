Football – Manchester City revient de loin et remporte la Premier League Au terme d’une folle dernière journée, Manchester City s’est imposé contre Aston Villa pour devenir champion d’Angleterre avec un point d’avance sur Liverpool.

Ilkay Gündogan, entré à la 68e, a été décisif pour Manchester City avec deux buts. AFP

Manchester City a conservé son titre de champion d’Angleterre aux dépens de Liverpool en battant Aston Villa 3 à 2 dimanche lors d’une dernière journée irrespirable, après avoir été mené 2 à 0 à un quart d’heure de la fin. Un doublé d’Ilkay Gündogan et un but de Rodri ont donné à City la victoire indispensable à son huitième titre. Dans le même temps, Liverpool s’est imposé en vain contre Wolverhampton (3-1) et dit adieu à son rêve de quadruplé.

City a tremblé lorsque Aston Villa, entraîné par Steven Gerrard, capitaine emblématique des Reds dans les années 2000, et emmené par Philippe Countinho, un autre ancien d’Anfield Road, a mené 2-0 sur un but de Matty Cash (37e) et du milieu brésilien (69e).

Mais Gündogan, entré en jeu juste avant le 2e but des Villans, a changé le cours du match. L’Allemand a réduit la marqué (2-1, 76e) avant que Rodri n’égalise deux minutes plus tard. L’Etihad a définitivement chaviré quand Gündogan a inscrit le but de la victoire (81e) qui mettait les Citizens hors de portée de Liverpool.

Dans les autres matches, Tottenham s’est adjugé le dernier ticket pour la Ligue des champions en écrasant Norwich (5-0), et Burnley est relégué en Championship (D2) après sa défaite contre Newcastle (2-1), dépassé par Leeds qui est allé l’emporter à Brentford (2-1).

AFP

