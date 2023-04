Football – Manchester United écrasé et éliminé, la Juventus en demies Accrochés au match aller, les Red Devils se sont écroulés jeudi soir à Séville (défaite 3-0) en quarts de finale retour de l’Europa League. La Vieille Dame a décroché son ticket pour le dernier carré au détriment du Sporting.

Casemiro et Manchester United ont été sortis sans gloire par Séville. AFP

L’exploit des rois de la C3! Le Séville FC, qui avait arraché le nul 2-2 à Old Trafford à l’aller, a créé la sensation jeudi en surclassant Manchester United 3-0 au Sanchez-Pizjuan et a décroché un ticket inespéré pour les demi-finales de l’Europa League

Les Sévillans ont dominé sans partage : Youssef En-Nesyri a ouvert la marque dès la 8e minute après une récupération d’Erik Lamela dans les pieds d’Harry Maguire, auteur d’une nouvelle bourde après avoir marqué contre son camp à l’aller.

Puis le défenseur français Loïc Badé a doublé la mise au retour des vestiaires (47e), de la tête, à la retombée d’un corner d’Ivan Rakitic dévié sous la barre transversale, avant le dernier but d’En-Nesyri, des trente mètres, sur une sortie ratée de David De Gea (81e). Le score aurait même pu être plus lourd à l’avantage des Sévillans, si le but de Lucas Ocampos (40e) n’avait pas été invalidé pour une position de hors-jeu de Marcos Acuna.

Une qualification insoupçonnée pour le club andalou, détenteur du record de titres en Ligue Europa (six en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020), qui a encore une fois prouvé qu’il sait se transcender lors des nuits magiques de la «petite Coupe d’Europe». De retour dans le dernier carré, le Séville FC s’offrira une demi-finale de luxe face à la Juventus Turin, qui a écarté le Sporting CP (1-0, 1-1) en parallèle jeudi soir à Lisbonne (voir ci-dessous).

Treizièmes de Liga à sept points de la zone rouge, les Blanquirrojos ont toutefois retrouvé de l’allant depuis l’arrivée du technicien basque José-Luis Mendilibar qui a relevé Jorge Sampaoli sur le banc andalou il y a un mois, et qui est invaincu depuis son arrivée.

Manchester a pris l’eau

Tout le contraire des Mancuniens, qui n’ont pas montré leur plus beau visage jeudi soir. Apathiques et dépassés dans tous les secteurs. Encore sous le coup de l’égalisation concédée sur leur pelouse dans les dernières minutes du match une semaine auparavant, les hommes d’Erik Ten Hag ne pourront pas réitérer leurs parcours de 2017 ou de 2021, quand ils avaient atteint respectivement le sacre et la finale de Ligue Europa.

Sans Bruno Fernandes (suspendu) et sans sa charnière centrale Lisandro Martinez – Raphaël Varane (blessés), le technicien néerlandais a lancé Harry Maguire et Victor Lindelöf en défense centrale, mais les Diables rouges ont pris l’eau. Marcus Rashford, préservé en première période en raison de douleurs à l’aine, a été lancé juste après la pause pour tenter de réveiller ses coéquipiers... mais rien n’y a fait.

Les Sévillans devront toutefois surveiller l’évolution de la blessure de Marcao: à la demi-heure de jeu (29e), le défenseur s’est blessé à la jambe droite en voulant dégager le ballon, et a dû céder sa place à Suso.

La Juventus souffre mais passe en demies Afficher plus Secouée, la Juventus Turin s’est hissée dans le dernier carré de la Ligue Europa en se contenant du match nul jeudi à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal (1-1) en quart de finale retour. Adrien Rabiot a permis à la Juve de prendre les devants (1-0, 9e) avant que le Sporting ne recolle grâce à un penalty transformé par Marcus Edwards (1-1, 20e). En demi-finales, les Bianconeri affronteront le Séville FC, vainqueur de Manchester United (3-0) dans le même temps. Après une belle entame des Portugais, la Vieille Dame s’est montrée efficace en marquant sur sa première opportunité. Federico Chiesa a tiré un corner que la défense du Sporting a repoussé sur Adrien Rabiot, le Tricolore frappant en pivot pour l’ouverture du score (1-0, 9e). Mais ce but n’a pas refroidi les ardeurs des Lisboètes qui ont continué de mettre la pression sur les cages turinoises. Dans la foulée d’une frappe de Francisco Trincão sur le poteau après un déboulé d’Edwards, Rabiot a fauché Manuel Ugarte dans la surface (18e), l’arbitre de la rencontre, François Letexier, désignant le point de penalty. Edwards l’a transformé d’une frappe à ras de terre au centre des cages gardées par Wojciech Szczesny qui avait plongé sur sa gauche. Touchés par cette égalisation, les Turinois ont reculé face à un Sporting menaçant. Ousmane Diomandé a d’ailleurs cru donner l’avantage aux Lions avec une tête sur corner qui a manqué le cadre de quelques centimètres (35e). Au retour des vestiaires, les Turinois se sont procurés une énorme occasion quand Dusan Vlahovic, pourtant complètement seul à quelques mètres des buts, a manqué sa reprise de la tête après un service d’Angel Di Maria (54e). Forte de son avantage à l’aller (1-0), grâce à un but de Federico Gatti, la Juve s’est ensuite contentée de bien défendre en repoussant les incursions du Sporting dans sa surface, même si elle s’est faite peur sur un tir de Sebastian Coates dans les derniers instants (90e).

Fin d’aventure pour l’Union Saint-Gilloise, l’AS Rome qualifiée Afficher plus En Belgique, la première aventure européenne de l’Union Saint-Gilloise a pris fin brutalement en quart de finale de l’Europa League après la victoire 4-1 du Bayer Leverkusen. Moussa Diaby, Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong et Adam Hlozek ont inscrit les buts du Bayer, et effacé leur mise en échec lors du match aller (1-1). Grâce à un but de Paulo Dybala en fin du temps réglementaire, la Rome s’est, elle, qualifiée tardivement au détriment de Feyenoord en prolongations et s’est finalement imposée 4-1 (2-1 après le temps réglementaire) à domicile avec des réalisations de Stephan El Shaarawy (101e) et Lorenzo Pellegrini (108e).

AFP

