Les conclusions de l’audit sur le foyer de Mancy seront livrées ce jeudi matin. Or, cet audit externe, commandé par le Département de l’instruction publique, fait des vagues avant même sa restitution. Le choix de ses auteurs est critiqué, mais aussi l’absence de certaines personnes dans les auditions, notamment celle de la directrice de l’Office médico-pédagogique (OMP). La suspension de cette dernière, par ailleurs, est contestée. Le Conseil d’État in corpore, lui, reste silencieux.

En décembre, Anne Emery-Torracinta et sa secrétaire générale, Paola Marchesini, précisaient que cette analyse visait à clarifier les responsabilités, en plus de réunir l’ensemble des éléments de maltraitance, à déterminer les suites à donner et à identifier des pistes d’amélioration. Or, elles ont confié cette enquête à une ex-cadre du DIP, Francine Teylouni, ancienne directrice générale de l’Office de l’enfance et de la jeunesse, et à Pierre-Alain Dard, consultant en justice juvénile et ex-chef de la Brigade des mineurs, comme relevé mercredi par «Le Courrier». Problème, et pas des moindres: ces deux personnes ont occupé des postes à responsabilités à l’État de Genève. La question de leur indépendance se pose donc.