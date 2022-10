Brésil – Mandat compliqué en vue pour Lula, Bolsonaro muré dans le silence Après les scènes de liesse dans les rues du pays, Lula, président élu du Brésil, peut se préparer dès lundi à un mandat qui s’annonce compliqué.

Le Brésil était suspendu à la réaction de son adversaire Jair Bolsonaro, muré dans le silence depuis l’annonce du résultat et qui n’a toujours pas reconnu sa défaite.

La transition, qui au Brésil dure jusqu’au 1er janvier, date de l’intronisation en grande pompe du nouveau président à Brasilia, ne sera certainement pas une mince affaire.

Le silence assourdissant de Jair Bolsonaro, défait d’une courte tête au second tour de dimanche (49,1% des voix contre 50,9%), et qui doit encore gouverner deux mois, est en soi lourd de menaces.

«Le pire qui puisse arriver serait que les Brésiliens aillent se coucher sans entendre la position de leur président (Bolsonaro), ce qui sèmerait le doute sur son acceptation du résultat» de l’élection, disait dimanche soir à l’AFP Leandro Consentino, politologue de l’Université privée Insper de Sao Paulo.

Bolsonaro est allé se coucher

Or les lumières du Palais de l’Alvorada se sont éteintes tôt dimanche soir et selon Lauro Jardim, éditorialiste généralement bien informé du quotidien «O Globo», le président défait aurait refusé toute visite après le résultat et serait allé se coucher.

Lors du second tour de la présidentielle dimanche, Luiz Inacio da Silva, anticipant apparemment déjà des difficultés, avait souhaité que «le gouvernement (sortant) soit civilisé au point de comprendre qu’il est nécessaire de faire une bonne passation de pouvoirs».

Ensuite Lula va devoir réunir et pacifier un Brésil malmené par quatre années de gestion à coups de crises de son prédécesseur au Palais du Planalto et de surcroît coupé en deux par la campagne la plus polarisée et brutale de son histoire récente.

«La moitié de la population est mécontente» du résultat, note Leandro Consentino. «Il va être essentiel que Lula ait la capacité de tendre la main à ceux qui n’ont pas voté pour lui et leur dise qu’il est le président de tous». «Lula va devoir pacifier le pays», dit l’analyste. C’est d’ailleurs ce qu’a dit promis le vétéran de la politique brésilienne dimanche: «il n’existe pas deux Brésil», a-t-il lancé, «nous sommes un seul peuple, une seule nation».

Parlement très à droite

«Je vais gouverner pour 215 millions de Brésiliens, et pas seulement ceux qui ont voté pour moi», a ajouté Lula. Or 58 millions de Brésiliens ont voté contre lui. «Ce pays a besoin de paix et d’unité», a insisté l’icône de la gauche car «personne n’a envie de vivre dans une famille où règne la discorde».

Lula va aussi devoir composer avec un Parlement que les élections législatives du 2 octobre ont fait pencher davantage vers la droite radicale, le Parti libéral (PL) de Jair Bolsonaro étant devenu la première formation à la Chambre des députés comme au Sénat.

En se présentant, Lula a réuni une coalition hétéroclite d’une dizaine de formations autour de son Parti des Travailleurs (PT). Il a choisi aussi un vice-président au centre, Geraldo Alckmin, un ex-adversaire battu à la présidentielle de 2006, pour séduire l’électorat modéré et les milieux d’affaires.

«Une Amazonie en vie»

Dans les deux mois, le futur président doit faire des annonces concernant la composition de son gouvernement. On s’attend que Lula accueille plus de diversité au sein de son cabinet: des femmes -- il n’en reste plus qu’une dans le dernier gouvernement Bolsonaro -- des personnes de couleur, et des indigènes, dont l’un devrait prendre la tête d’un ministère nouvellement créé des affaires autochtones.

«Voir Lula revenir au pouvoir nous donne un grand espoir», dit Vanda Witoto, aide-soignante indigène de 32 ans, rencontrée par l’AFP à Manaus, en Amazonie.

Le gouvernement de Lula devra par ailleurs redonner des moyens aux organismes de surveillance de la déforestation en Amazonie très affaiblis par les coupes de crédit, les démembrements et l’impunité totale de toutes sortes de trafiquants.

«Le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la crise climatique (…) Le Brésil et la planète ont besoin d’une Amazonie en vie», a lancé Lula.

Autre défi de taille pour le nouveau président, à l’heure où il devra financer les politiques sociales promises et sans la croissance de ses précédents mandats: les finances de l’État brésilien ont été plombées après la distribution, à des fins électorales, de dizaines de milliards de réais d’aides lors de sa campagne par Jair Bolsonaro.

