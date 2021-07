Le Japon dans le canton de Vaud – Mangas et pop culture aussi chez nous Les héros des mangas ont élu domicile au bord du Léman, au Musée olympique. Exposition interactive, ateliers de dessin et de kakimojis, on plonge dans cet univers qui fait la part belle au sport. Thérèse Courvoisier

Interactive, l’expo «Sport X Manga» nous propulse au cœur des mangas animés. CIO/CHRISTOPHE MORATAL

a apparaît comme une évidence: pour se rapprocher le plus possible des Jeux olympiques de Tokyo 2020 sans quitter le terreau vaudois, il faut se rendre au Musée olympique, sur lequel souffle un vent nippon depuis plusieurs mois déjà. De nombreux enfants vaudois ont d’ailleurs visité la percutante et dépaysante exposition temporaire consacrée aux mangas à l’occasion de leur course d’école. Mais ceux qui ne l’ont pas encore vue devraient s’y précipiter – l’entrée de l’institution lausannoise est gratuite pour les moins de 15 ans – et y emmener leurs parents.

L’exposition «Sport X Manga», c’est une plongée dans l’histoire du Japon, dans la société japonaise avec ses codes, ses mœurs et son adoration de la pop culture. Une excellente mise en bouche pour toute la famille.

Porteurs de valeurs

Au fait, un manga, c’est quoi? Tout d’abord une bande dessinée très codifiée, qui est ensuite déclinée la plupart du temps en dessin animé, produits dérivés et jeux vidéo. Il y en a d’ailleurs un très joli choix à la boutique du musée. Et, au cœur de cette culture, on retrouve les mangas de sport, apparus dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour remonter le moral de la population en la distrayant et en l’inspirant. Car le sport reste un prétexte pour véhiculer des messages ancrés dans la culture japonaise, comme le travail acharné, le dépassement de soi, le triomphe de l’outsider sur le favori, la rivalité qui se transforme en amitié…

On se balade donc en compagnie de Kozue, Tom, Yawara ou Joe, en poussant un ballon avec le pied ou une batte de baseball à la main, et on décortique les codes sonores et graphiques d’un genre souvent inconnu.

Dans l’un des nombreux ateliers, on fabrique des masques inspirés des personnages de mangas. DR

C’est d’ailleurs dans ce but que le Musée olympique propose nombre d’ateliers pratiques, aussi bien inspirés du monde des mangas, comme les kakimojis, ces onomatopées qui traduisent toute une gamme d’émotions et de sentiments, que du Japon plus traditionnel, comme la création de masques.

Mais aussi… Afficher plus Mix Image Les ados adorent cette enseigne spécialisée dans la pop culture, présente à Yverdon (rue de la Plaine 6) et à Lausanne (rue du Petit-St-Jean 3). Figurines, jeux, livres et produits dérivés, les gosses fascinés par le Japon y passeraient des heures. À Lausanne, on les fait saliver avec un kiosque plein de sucreries introuvables ici. Tanigami Spécialisée dans le manga depuis son ouverture en 1995, cette librairie est une référence aussi bien à Genève qu’à Lausanne (rue du Midi 2).

En plus des compétitions des JO, retransmises en continu, le Musée olympique propose deux films: «Les sorcières de l’Orient», de Julien Faraut, qui raconte l’incroyable et inattendu triomphe de l’équipe féminine du Japon de volleyball aux JO de Tokyo en 1964 et «Tomorrow’s Leaves» un dessin animé onirique commandé aux studios Ponoc à l’occasion des Jeux de 2020. Pour les plus grands, encore deux soirées «chill and dine» avec un menu japonais sont agendées les 30 juillet et 6 août au TOM Café, exceptionnellement ouvert en soirée à cette occasion.

Une image extraite du dessin animé «Tomorrow’s Leaves» commandé aux studios Ponoc pour les JO 2020. DR

Le kendama, bilboquet japonais qui cardonne Afficher plus Le kendama se vend dans les magasins de sport freestyle, compter un peu plus de 20 francs pièce. DR Ce n’est pas encore un sport olympique, mais peut-être qu’il le deviendra un jour. Le kendama, à l’origine un bilboquet traditionnel japonais, qui a beaucoup évolué avant d’être un accessoire vendu dans les magasins de skateboard et qui fait fureur un peu partout sur le globe. Mais ça ressemble à quoi? C’est un jouet en bois composé de deux parties. Tout d’abord le «ken», apparenté au manche, est constitué de deux pièces emboîtées. Il dispose de trois coupelles de tailles décroissantes et d’une pointe. L’autre est le «tama», soit une boule percée en son centre par un trou. La pratique freestyle du kendama, qui s’est démocratisée notamment au Canada et aux États-Unis dans les années 2000, a tout d’un jeu d’adresse. Le but n’est pas uniquement de planter la boule de bois sur son pique, mais aussi de la déposer, plus ou moins brièvement, sur l’une des deux trois coupelles de part et d’autre du pique. Et les spécialistes y ajoutent pléthore de mouvements avec la ficelle du kendama, ce qui en fait un étrange ballet qui rappelle le yo-yo ou le diabolo. Les figures et possibilités sont multiples… DR

