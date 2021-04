LIVRES | 14% de rabais pour les abonnés – Manger bien associé 50 recettes pour allier les aliments et optimiser leurs bienfaits pour votre cerveau, vos muscles et votre peau. Par Olivier Bourquin.

Olivier Bourquin, nutritionniste et préparateur physique, nous incite à apprendre à combiner les nutriments dont nous avons besoin selon notre dépense énergétique, notre âge, nos rythmes hormonaux et cérébraux et l’état de notre intestin. Il nous permet de comprendre quels aliments marier pour tirer le meilleur de leur substance, ce qu’il faut manger selon l’heure de la journée, quelles associations alimentaires éviter, etc.

Et pour mettre en pratique tous ces conseils, 50 recettes saines, goûteuses, faciles à préparer et peu onéreuses, classées par type de repas (matin, midi, goûter, soir), dont 5 recettes exclusives par le grand chef Jean-Yves Drevet, 16/20 au GaultMillau, aiguiseront vos papilles et feront du bien à tout votre corps!

