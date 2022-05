Jubilé gastronomique – Manger comme un Alsacien La Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne et de Suisse romande fête ses 150 ans. Cécile Collet

Le dessinateur Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, avait été hébergé chez les Trimbach, une famille alsacienne de Pully, durant la Seconde Guerre mondiale. © Musée Hansi Colmar

La Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne et de Suisse romande (SALL) lance les festivités de ses 150 ans avec un repas gastronomique – ouvert à tous – le dimanche 22 mai prochain à midi à La Conversion. C’est le chef alsacien Julien Krauss qui sera aux fourneaux, pour revisiter de façon innovante des recettes traditionnelles. Formé dans les restaurants étoilés d’Alsace Au Vieux Couvent et L’Auberge de l’Ill, puis passé par le Royal Savoy, le chef a repris les cuisines de Nestlé Recherche et Développement.

Le chef alsacien Julien Krauss, passé par le Royal Savoy, concoctera le repas gastronomique du 22 mai. DR

Pour ce jubilé, une brochure intitulée «1871-2021, L’histoire valeureuse des Alsaciens et Lorrains de Lausanne et Suisse romande» a été éditée. Richement illustrée, elle retrace l’histoire de cette communauté, venue chercher refuge en Suisse après l’annexion de l’Allemagne.

D’autres événements, gratuits et ouverts à tous, ponctueront cette année de commémoration (dates pas encore annoncées). On sera ainsi invités à comparer les particularités organoleptiques des vins d’Alsace et de Lavaux ou l’architecture des cathédrales de Lausanne et Strasbourg. Ou encore à découvrir le rôle de l’Alsace dans la communauté européenne. Et une exposition muséale d’artéfacts alsaciens liés à l’année 1871 sera organisée.

