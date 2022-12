Projet d’hôtel atypique – Manger dans la grange avant de s’endormir dans un bus VW Une ancienne ferme de Brenles, sur la commune de Lucens, pourrait devenir un hôtel hors du commun. Sébastien Galliker

La transformation d’une ancienne ferme équestre en hôtel et restaurant de standing est à l’enquête publique jusqu’au 5 janvier. VANESSA CARDOSO

«On voulait créer un hôtel dans une ferme et on avait l’idée de développer un projet autour des anciens bus de camping VW T1. Quand on est tombés sur la proposition de cette ferme avec un gros volume à Brenles, on a marié ces deux idées pour créer des chambres d’hôtel dans les bus VW, le tout disposé dans la grange sans murs de séparation».