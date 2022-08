Rapprochement sport et goût – Manger et performer, deux verbes que tout semble opposer Dans le cadre du renforcement de la Fondation du goût, un programme nommé Sport@Goût cherche à tisser des liens entre athlètes et producteurs. Pas simple quand les préjugés cherchent à les séparer. Thérèse Courvoisier

Sport@Goût souhaite servir d’éclaireur et rapprocher les milieux sportifs de l’alimentation saine, locale et durable. Pixabay

Pourquoi est-ce que le sport et la gastronomie doivent toujours être considérés comme étant en opposition? Ou alors le premier est nécessaire pour «avoir le droit» d’apprécier le second et ce dernier est la récompense d’avoir pratiqué le premier?