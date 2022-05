Dans la bibliothèque – Manger Gênes avec les yeux La polyartiste Moloudi Hadji – aka Moody sur Mesure – vernit dimanche un livre de sa résidence génoise, offerte par la Ville de Renens. Cécile Collet

Un exemple des collages originaux qui figurent dans le livre. DR

En 2018, Moloudi Hadji partait en résidence à Gênes grâce à la Ville de Renens et à la Conférence des villes en matière culturelle (CVC). La designer industrielle renanaise formée à l’Écal, qui entrelace arts culinaires et arts plastiques dans son travail, à l’enseigne de Moody sur Mesure, vernit ce dimanche le livre qu’elle en a tiré: «Gènes, l’eau à la bouche».

«C’est une inspiration culinaire, un livre pour ouvrir l’appétit, donner des idées, avec des collages qui vibrent.» Moloudi Hadji

«C’est un livre hybride, qui mêle gastronomie, collages et écriture, décrit-elle. Quelque part entre le livre d’art, le journal de bord et le livre de cuisine.» Mais il ne faut pas s’attendre à y trouver des recettes à suivre à la lettre, prévient-elle. «C’est une inspiration culinaire, un livre pour ouvrir l’appétit, donner des idées, avec des collages qui vibrent.»

Le port de toutes les saveurs

Seul volet pratique de l’ouvrage, une liste des bonnes adresses que la gourmette a dénichées à Gênes, qu’elle invite chacun à aller découvrir. «Cette ville portuaire est culinairement extraordinaire: tout ce qui se fait de meilleur en Italie – sur les terres, dans la mer, sur les îles – y arrive!»

Et si le berceau du pesto (et de la génoise!) a perdu son circonflexe dans le titre, c’est que la plasticienne a choisi l’hérédité – les gènes comme référence à la naissance, à l’origine et à l’histoire – plutôt que les toits empilés sur les collines liguriennes. Une promesse d’intimité.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.