Bien vivre – Manger gras rend aussi accro Et si engloutir trop de mayonnaise ou de crème avait des conséquences bien au-delà de la silhouette? Les travaux d’une équipe de chercheurs français révèlent l’implication de nutriments gras, les triglycérides, dans le fameux «circuit de la récompense». Laetitia Grimaldi

Le risque d’addiction apparaît lorsqu’il y a un «dialogue» intempestif et ininterrompu de triglycérides avec les neurones dopaminergiques. Getty Images

On le savait, le cerveau se nourrit quasi-exclusivement de sucre. Les nutriments gras, indispensables au fonctionnement d’autres organes, très peu pour lui, du moins comme source d’énergie. Pourquoi alors leur laisser accès à la boîte crânienne et disposer de tout l’arsenal nécessaire à leur prise en charge? Conscient de cet étrange paradoxe, une équipe de scientifiques français du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l’Université de Paris a entrepris des investigations chez la souris, mais également chez l’homme.