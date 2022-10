Cuisine fusion – Manger Nikkei au Montreux Palace L’ancien MP’s propose durant trois mois une cuisine mêlant inspiration péruvienne et japonaise. Cécile Collet

Le poisson laqué au soja et koji est rehaussé de sauce chimichurri. Nikkei Nine

Cela faisait trois ans que l’enseigne était fermée, Covid et pénurie de personnel obligent. Le MP’s a rouvert le 7 octobre avec une belle proposition, au premier étage du Fairmont Le Montreux Palace. Jusqu’au 31 décembre, un pop-up du Nikkei Nine, enseigne réputée du Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten de Hambourg, y servira sa cuisine à la double inspiration japonaise et péruvienne du mardi au samedi soir.