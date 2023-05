Festival gastro-artistique à Vevey – Manger, tout un art La biennale veveysanne Foodculture Days questionnera du 26 mai au 4 juin nos habitudes alimentaires. Cécile Collet

Une assiette de la Pinte des Mossettes, du chef très arty Nicolas Darnauguilhem. DR

L’alimentation, c’est culturel! C’est Margaux Schwab qui le dit. La fondatrice et directrice de la biennale Foodculture Days, qui vivra sa 4e édition du 26 mai au 4 juin à Vevey et environs, va même plus loin: l’alimentation, c’est politique. «C’est un acte engagé d’organiser cette biennale dans la ville siège de Nestlé. Même si notre idée n’est pas d’aller contre l’agroalimentaire, on veut dire les alternatives, montrer les microréalités qui existent dans le domaine.»

La manifestation propose un programme foisonnant, souvent gratuit, dans lequel il est difficile de s’orienter. Et c’est un peu voulu. «Nous aimerions que le public se laisse guider, sans planifier, soit curieux», souffle Margaux Schwab.

Une image du projet «Champ et prairies ou l’évolution de l’alimentation», où il est question de pain et de fromage, et de leur proximité dans la nature. ERBA

Notons toutefois la présence du chef de la Pinte des Mossettes, Nicolas Darnauguilhem, qui improvisera durant toute la journée du 1er juin des repas selon les aliments locaux qui lui sont apportés, la météo, son humeur… ou le programme Sobremesa, qui rendra accessibles des artistes confirmés en les exposant dans la plupart des bistros emblématiques de la ville (Trois Sifflets, À la Valsainte…) pour montrer qu’«art et alimentation sont tous deux créateurs de liens». Deux visites guidées sont prévues, le 26 mai et le 3 juin.

«Nous tendons clairement vers le végétarisme. Mais le festival n’est pas moralisateur, il veut questionner la quantité de viande qu’on mange et promouvoir sa place comme accompagnement et non comme pièce de résistance.» Margaux Schwab

L’artiste et activiste Daniel Hellmann, alias Soya the Cow, une vache drag-queen antispéciste, participera de trois manières au festival (expo photo en ville, balade le 27 mai et débat sur l’éthique et la tradition le 28). Cela fait-il de Foodculture Days un rendez-vous végétarien? «Nous tendons clairement vers cela, indique Margaux Schwab. Mais le festival n’est pas moralisateur, il veut questionner la quantité de viande qu’on mange et promouvoir sa place comme accompagnement et non comme pièce de résistance.»

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.