Votations

Je garde espoir

D’un côté, on nous propose des entreprises responsables, d’un autre côté, on nous propose de favoriser les entreprises fabricant du matériel de guerre. D’un côté, on veut sauver des vies. D’un autre côté, on va les détruire. Où est la logique? À mon avis, la logique est du côté du porte-monnaie; on s’en fout de l’être humain. L’essentiel, quel qu’en soit le résultat, c’est de toucher sa quote-part, même si c’est criminel. On a plusieurs excuses: invoquer l’éventuel chômage, affirmer que l’on ne fabrique que des pièces d’armement; on est en train de bafouer l’humanité. Je garde espoir que nous, Suisses, saurons faire la part des choses et que le résultat des votations nous rappellera que nous sommes le siège de nombreuses institutions humanitaires.

Albert Blondel, Le Sentier

Ni hérisson, ni paillasson

En mettant simultanément à l’ordre du jour les votations sur l’initiative Multinationales Responsables, et sur l’initiative contre le financement des producteurs de matériel de guerre, le Conseil fédéral a peut-être espéré susciter un double non. Tombés entre-temps, les résultats extrêmement serrés du vote sur l’achat d’avions de combat, en septembre dernier, nous font au contraire espérer que cela favorisera un double oui.

La devise du Centre pour l’action non violente (CENAC), «Ni hérisson, ni paillasson», ne pas blesser, ne pas se laisser piétiner, illustre le double impératif des approches promouvant la non-violence: d’une part une ferme volonté de non-agression, qui dissuade évidemment de financer les fabricants et vendeurs d’armes; d’autre part le refus de se taire devant l’injustice, impliquant de dénoncer les entreprises et gouvernements coupables de crimes graves contre l’être humain et son environnement.

Généralement pas considérée comme une puissance coloniale, la Suisse a cependant toujours contribué à l’exploitation des ressources rares dans les pays défavorisés, avec toutes les violences, les violations des droits humains et les dégâts environnementaux qui y sont liés. Cessons donc de détourner les yeux des conditions dans lesquelles sont produites ces ressources; et, question de cohérence, cessons également de développer les armes dont les régimes peu scrupuleux ont besoin pour asservir les populations défavorisées au profit de notre appétit de richesses: je voterai deux fois oui!

Luc Vodoz, Centre pour l’action non violente (CENAC), Lausanne

Manifestations

Idéologues vs artisans en péril

À propos de l’article intitulé «Dénoncer les restaurateurs, c’est de la mesquinerie» (14 novembre 2020).

Enfants gâtés pour les premiers, risque de disparition pour les seconds! Il y a dans cette décision du Conseil d’État, de laisser-faire pour les premiers et de verbaliser pour les seconds, une très grande injustice et un parti pris déplacé.

Voilà des jeunes qui sèment la pagaille à plusieurs reprises dans des artères importantes de la capitale et des services d’ordre qui les accompagnent avec toute la bienveillance qui ne devrait pas leur être due. Voilà des commerçants qui jouent leur survie et crient leur détresse en organisant pacifiquement et dans le respect des règles d’hygiène une manifestation bon enfant et on trouve cela intolérable et on appelle à la verbalisation.

Comme le conclut l’article, j’espère que le Préfet saura apprécier la différence, que dis-je, le monde, qui existe entre ces deux manifestations.

J’espère aussi que je ne serai pas le seul à dire ma colère et ma déception de voir ainsi traités des artisans du bien-être collectif et quasi portés aux nues des jeunes qui disent ouvertement leur mépris des lois. Il serait peut-être temps de changer l’hymne vaudois concernant «l’amour des lois…»?

Felix Glutz, Vouvry

Covid-19

Nos retraites pour payer l’addition

À propos de la Réflexion de M. Roger Nordmann intitulée «Covid: la bataille des loyers des commerces et restaurants» (13 novembre 2020).

Monsieur Nordmann, chef du groupe socialiste au Conseil national, nous livre les recettes du PS pour sortir de la crise, qui consistent à payer des RHT aux employés et des APG aux indépendants. Les salariés de leur propre entreprise n’ayant droit à cette aide que s’ils ont une diminution du chiffre d’affaires entre 2015 et 2019 et s’ils comptent plus de 100’000 fr. de chiffre d’affaires. Merci pour les nouvelles et très petites entreprises. Il estime en outre qu’il appartient aux propriétaires de diminuer le montant des loyers commerciaux.

En d’autres termes, quand l’État ferme les établissements publics, le privé doit leur venir en aide. De plus, si quelques gros propriétaires peuvent peut-être envisager une réduction, la grande majorité a investi l’ensemble de son 2e pilier dans ces bâtiments, les loyers lui servant de retraite. Parmi les gros propriétaires, on compte bon nombre de caisses de pensions: en cas de diminution de loyer, ce sont les fonds nécessaires pour payer les rentes de leurs assurés qui manqueront.

Pour résumer, L’État ferme une partie de l’économie et le PS demande que nos retraites paient l’addition. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne trouve pas cela normal.

Denise Gemesio, membre du comité directeur du PLR Lausanne

Raoul Dutoit, Lausanne

Réconforter ceux qui en ont besoin

Ras le bol des directives de notre conseiller à la santé. Ne pas pouvoir se rendre dans les EMS et les hôpitaux auprès de nos aînés et de nos proches malades qui n’ont plus le moral faute de réconfort, c’est d’une cruauté inimaginable. Certes la situation est grave, mais de grâce laissez-nous la possibilité de les entourer en respectant les règles sanitaires imposées. Il le faut afin que personne ne meure dans l’indifférence.

Bluette Genoud, Lausanne





Transition numérique

Elle n’a rien d’inéluctable

La pandémie appelle, accélère la «transition numérique», nous dit-on. C’est l’air du temps. Peut-être même le sens de l’histoire. Reste à savoir si l’histoire va dans le bon sens. Particulièrement par les temps qui courent, on peut sérieusement en douter… Dans ce domaine, l’optimisme inerte et béat le dispute à la confiance aveugle; avec l’aplomb d’une tranquille assurance ou la conviction forcenée d’être dans le bon train autant que dans le bon droit. Or cette transition qui s’opère a tout du diktat bien-pensant. Rien d’inéluctable pourtant, rien qui puisse tout au moins demander à être longuement pesé, discuté, pensé. Une possible évolution, dans un dialogue citoyen, démocratique. Rien moins qu’inexorable dans ce processus, dirigé, pour ne pas dire imposé, par des acteurs avant tout commerciaux, jusqu’à l’indécence.

Alors certes, les prophètes digitaux relèvent bien quelques dangers en matière de protection des données, la sempiternelle égratignure que ces thuriféraires du numérique nous réservent comme preuve de leur esprit critique. Comme s’il s’agissait de ça! C’est un changement de société qui se prépare, en parfaite inconscience. Voguant sans gouvernail sur la vague pandémique, ces fossoyeurs écervelés de libertés essentielles piétinent des prérogatives juridico-politiques qui fondent la démocratie autant que bon nombre de rapports à l’autre pourtant constitutifs de notre humanité.

Amis du numérique, si votre temps d’écran est trop précieux pour prendre celui de réfléchir, lisez néanmoins le très récent «La société sans contact» de François Saltiel, une efficace vulgarisation que vous pourriez peut-être comprendre…

Michel Goy, Clarens

Froideville

Attaquer la nature vivante

À propos de l’article intitulé «La forêt du XXIIe siècle va pousser à Froideville» (14 novembre 2020).

À Froideville on n’a pas froid aux yeux, mais au dos. À cet endroit les hommes se sont révélés fièrement ennemis de la nature: ils ont «coupé des arbres sains». La mort des forêts n’a pas eu lieu il y a quelques décennies, mais à l’heure actuelle, les hommes du métier s’emploient à couper des «arbres sains», soucieux des maladies envisagées.

Ils apportent la preuve qu’on attendait depuis Thomas Robert Malthus qui énonçait déjà en 1799 le message originel des protecteurs de l’environnement contre l’homme: «Les incapables à faire place aux capables», message renforcé par un des fondateurs du Club de Rome, le père spirituel des protecteurs actuels de l’environnement Sir Alexander King: «Le véritable ennemi aujourd’hui est l’humanité même.»

Les hommes de Froideville en apportent la preuve, ils s’attaquent à la nature vivante. Et quel avantage par-dessus tout: cela ne nous coûte rien, car les dépenses sont déjà budgétées par la Confédération. C’est correct: tant que la Confédération peut s’endetter à des taux d’intérêts négatifs, ce sont nos descendants qui paieront la facture. On leur laisse l’ardoise et une forêt prétendument assainie avant l’heure, quel héritage somptueux.Wilfried Kohring, La Tour-de-Peilz

